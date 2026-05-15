EN VIVO | Trump advierte a Irán de que se apresure a pactar y los ayatolás se muestran abiertos a que China participe en la resolución del conflicto

Publicado por Israel Duro 15 de mayo, 2026

Tras anunciar que China y EEUU comparten los mismos puntos de vista de cara a la resolución del conflicto de Oriente Medio en cuanto a la apertura del estrecho de Ormuz y evitar que Irán tenga armas nucleares, Donald Trump volvió a urgir a los ayatolás a cerrar un acuerdo de paz. Por su parte, Teherán se mostró abierto a aceptar la mediación de Xi Jinping para zanjar la guerra.

Mientras, los precios del petróleo continúan por encima de los 100 dólares por barril y siguen subiendo. El barril de Brent cotizaba a 108 dólares, mientras que el West Texas International alcanzó los 103,7 durante la jornada bursátil europea.

En Líbano, Israel anunció la muerte de un soldado y la realización de nuevos ataques contra Hizbulá.

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07:06 am Los Guardianes de la Revolución aseguran que más barcos pasan ahora por Hormuz porque "muchos países han aceptado los nuevos protocolos jurídicos" de Irán 13:56 15/05/2026 13:56 15/05/2026 Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní están permitiendo el paso de más barcos a través del estratégico estrecho de Ormuz, según informó el viernes la televisión estatal, después de que Teherán bloqueara la vía marítima tras los ataques de Estados Unidos e Israel.



"Ahora pueden pasar más barcos por el estrecho de Ormuz con la coordinación de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica", o CGRI, dijo un reportero de la televisión estatal desde la ciudad portuaria meridional de Bandar Abbas.



"Esto indica que muchos países han aceptado los nuevos protocolos legales que Irán y las fuerzas navales del CGRI han establecido en esta región y en el estrecho de Ormuz."

07:01 am Irán se muestra abierto a que China participe en la resolución del conflicto de Oriente Medio 13:51 15/05/2026 13:51 15/05/2026 El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, se mostró receptivo a una mayor participación de China en la resolución del conflicto con EEUU e Israel: "Apreciamos cualquier país que tenga la capacidad de ayudar, en particular China", declaró Araghchi, tras asistir a una reunión del bloque de naciones BRICS en Nueva Delhi.



"Tenemos muy buenas relaciones con China, somos socios estratégicos el uno del otro, y sabemos que (los) chinos tienen una buena intención, por lo que cualquier cosa que puedan hacer para ayudar a la diplomacia sería bien recibida por la república islámica", añadió.

06:57 am Trump urge a Irán a alcanzar un acuerdo y se muestra abierto a negociar por el uranio enriquecido 13:49 15/05/2026 13:49 15/05/2026 Donald Trump, sugirió que la caza del uranio enriquecido de Irán se debe principalmente a la óptica política, después de que Israel lo exigiera como objetivo en la guerra de Oriente Medio. "Me siento mejor si lo consigo, en realidad, pero es... creo que es más para las relaciones públicas que para cualquier otra cosa", dijo Trump al presentador de Fox News Sean Hannity.



En la misma entrevista, Trump dijo a Hannity que se le estaba acabando la paciencia para alcanzar una tregua con Irán, ya que las conversaciones de paz se han estancado. "No voy a ser mucho más paciente... Deberían llegar a un acuerdo. Cualquier persona cuerda haría un trato, pero puede que estén locos", dijo Trump.

06:46 Am EAU "acelerará" el nuevo oleoducto que evitará Hormuz 13:59 15/05/2026 13:59 15/05/2026 Los Emiratos Árabes Unidos acelerarán la construcción de un nuevo oleoducto que evite el estrecho de Ormuz, según informaron el viernes los medios oficiales, después de que la guerra en Oriente Medio paralizara las exportaciones a través de esta vía marítima de vital importancia.



El príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ordenó al gigante petrolero estatal ADNOC "acelerar la entrega del proyecto", cuya finalización está prevista para 2027, informó la Oficina de Medios de Abu Dabi.



06:27 am El petróleo sigue subiendo 13:47 15/05/2026 13:47 15/05/2026 Los precios del petróleo volvieron a subir al acercarse otro fin de semana sin perspectivas de que se restablezca la normalidad en el paso del crudo por el estrecho de Ormuz, con el precio muy por encima de los simbólicos 100 dólares el barril.

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​El barril de Brent cotizaba a 108 dólares, mientras que el West Texas International alcanzó los 103,7 durante la jornada bursátil europea.

06:06 am Israel soldier killed 13:46 15/05/2026 13:46 15/05/2026 Israel's military said one of its soldiers had died in combat in southern Lebanon, bringing its losses to 20 personnel since the war with Hezbollah began in early March.

05:05 am Las conversaciones entre Líbano e Israel para continuar el alto el fuego fueron "positivas" y continuarán por segundo día 13:45 15/05/2026 13:45 15/05/2026 Un funcionario estadounidense afirmó que las conversaciones en Washington entre Israel y Líbano sobre un alto el fuego que expiraba fueron "positivas" y continuarían un segundo día.



"Tuvimos un día completo de conversaciones productivas y positivas que duraron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde", dijo un alto funcionario del Departamento de Estado. "Esperamos continuar mañana (viernes) y esperamos tener más que compartir entonces".