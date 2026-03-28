LIVE: El Ejército israelí repele un ataque con misil desde Yemen

Un marinero da la señal para el lanzamiento de un E/A‑18 Growler.A FP photo / US Air Force photo and US Central Command / Handout

Publicado por Carlos Dominguez 28 de marzo, 2026

El Ejército israelí comunicó este sábado que, por primera vez desde que estalló la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, se lanzó un misil desde Yemen, después de que los rebeldes hutíes —aliados de Irán— amenazaran con involucrarse en el conflicto.

Un comunicado militar indicó que las fuerzas israelíes "identificaron el lanzamiento de un misil desde Yemen hacia territorio israelí, y que los sistemas de defensa aérea están en funcionamiento para interceptar la amenaza".

Se trata del primer comunicado de este tipo que menciona un lanzamiento desde Yemen durante este conflicto de alcance regional, que ya ha entrado en su segundo mes.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní, Abbas Araghchi, aseguró el viernes que el régimen cobraría "un ALTO precio a Israel" por sus ataques contra acerías y centrales nucleares del país.

"Israel ha atacado dos de las mayores acerías de Irán, una central eléctrica y centrales nucleares civiles, entre otras infraestructuras", afirmó Araghchi en palabras recogidas por AFP. "Israel afirma haber actuado en coordinación con Estados Unidos".

El secretario de Estado, Marco Rubio, puso fecha este viernes para el fin de las operaciones del país en Irán.

Según Rubio, Estados Unidos prevé finiquitar sus operaciones en Irán "en las próximas dos semanas", mientras informó de que el régimen islamista ha enviado "mensajes" sin responder al plan de paz.

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