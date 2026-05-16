Un grupo financiero ligado a la familia Trump planea invertir 200 millones de dólares en Venezuela

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de mayo, 2026

Yorkville Advisors, un grupo financiero con sede en Nueva Jersey y estrechos vínculos con el entorno familiar del presidente Donald Trump, ha estructurado un vehículo financiero con el objetivo de recaudar 200 millones de dólares para realizar adquisiciones estratégicas en América Latina, enfocándose de manera particular en territorio venezolano.

De acuerdo con una exclusiva publicada por el diario Financial Times, la empresa presentó los documentos regulatorios pertinentes ante las autoridades bursátiles.

En dichos registros, la compañía de adquisición de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) detalló sus planes de financiamiento para buscar oportunidades comerciales en una economía que intenta dejar atrás décadas de control estatal e inestabilidad socialista.

La reconfiguración del mercado tras el fin del chavismo

El interés de firmas como Yorkville Advisors coincide con una aparente transformación política e institucional profunda en la nación sudamericana. Hace cinco meses, fuerzas especiales de los Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Tras este quiebre institucional, el país pasó a estar dirigido interinamente por Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta del régimen de Maduro, pero con el tutelaje de Washington para conducir una transición hacia la normalización económica.

Bajo la influencia de la administración Trump, el nuevo gobierno venezolano ha implementado reformas promercado decisivas. Entre ellas destaca la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos que faculta a las corporaciones privadas para operar pozos petroleros de forma directa, eliminando la tutela obligatoria del sector público.

"Creemos que muchas empresas en América Latina, incluyendo en Venezuela, están entrando en un período en el que se requerirá una inversión sustancial de capital y modernización para abordar años de subinversión y capitalizar la mejora de las condiciones macroeconómicas y comerciales", argumentó una filial de Yorkville en su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Conexiones estratégicas con el entorno de los Trump

El vehículo financiero que liderará esta incursión en el mercado latinoamericano cuenta con figuras clave conectadas con los negocios de la familia presidencial. El director ejecutivo de la nueva SPAC, Kevin McGurn, fue nombrado recientemente como director ejecutivo interino de Trump Media & Technology Group (TMTG), la matriz corporativa de la red social Truth Social que acordó fusionarse con una empresa de energía de fusión respaldada por Google.

Los lazos entre Yorkville Advisors y los Trump reflejan una relación de negocios previa y consolidada. El año pasado, ejecutivos de este grupo financiero colaboraron de manera activa con TMTG para recaudar 2.500 millones de dólares destinados a la adquisición de bitcoin.

Asimismo, la firma acordó el lanzamiento de cinco fondos cotizados en bolsa (ETF) diseñados bajo la temática y filosofía económica de "America First".

Los vínculos corporativos se extienden también a la siguiente generación de la familia Trump. Un miembro del consejo de administración de Yorkville asumió la dirección ejecutiva de otra SPAC respaldada directamente por Eric Trump y Donald Trump Jr., creada con el propósito de absorber a un fabricante industrial estadounidense.

La utilización de las SPAC como herramientas de inversión permite a firmas como Yorkville captar recursos del público para luego comprar empresas operativas. Esto sirve como una vía rápida de acceso a los mercados de valores sin los retrasos de una oferta pública de venta tradicional.