Sigue el caos electoral en Perú: cientos de personas marchan con Rafael López Aliaga para pedir nuevas elecciones tras quedar fuera del repechaje contra Fujimori

Publicado por Israel Duro 15 de mayo, 2026

El candidato presidencial conservador Rafael López Aliaga emplazó a las autoridades a convocar a nuevas elecciones en Perú en un plazo de 48 horas, tras amenazar con no reconocer los resultados que lo excluyeron de la segunda vuelta. El exalcalde de Lima encabezó una nueva marcha de cientos de simpatizantes en rechazo a los resultados de las caóticas votaciones del 12 de abril.

Su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, pasó a la segunda vuelta y enfrentará a la derechista Keiko Fujimori, tras alcanzar una ventaja irreversible cuando el escrutinio avanzó al 99,98%. El candidato de la coalición Juntos por el Perú acumuló 12% de los apoyos, contra 11,9% de López Aliaga a quien supera por unos 20.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones "tiene un plazo de 48 horas para que declare nuevas elecciones hasta el domingo", dijo López Aliaga. Ese día la autoridad electoral prevé proclamar oficialmente los resultados del primer turno, que estuvo marcado por fallas logísticas.

"La única manera de derrotarme ha sido con trafas (trampas)"

"El día que declaren su lista trucha vamos a impugnarla (...), la única manera de derrotarme ha sido con trafas (trampas) y a un gobierno ilegítimo no se reconoce. Saben el tremendo fraude que están haciendo, se han perdido actas, qué proceso es ese, han hecho todo mal", protestó el líder ultraderechista.

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lidera los resultados de la primera vuelta con 17,1% de los sufragios.

Durante la primera vuelta, los retrasos en el envío del material electoral impidieron que más de 50.000 electores pudieran votar, lo que obligó a las autoridades a prolongar la votación un día más. No obstante, una misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una "narrativa de fraude".

Fujimori y Sánchez disputarán la presidencia de Perú el 7 de junio, en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016.