Estados Unidos seguirá atacando a Irán "durante un tiempo más", afirma Vance

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de marzo, 2026

Según el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, Washington pretende continuar la guerra contra Irán durante "un poco más de tiempo" para asegurarse de que la República Islámica quede "castrada" durante "mucho, mucho tiempo."

En declaraciones al Benny Show podcast del viernes, Vance dijo que Estados Unidos ya ha logrado la mayoría de sus objetivos militares, pero que mantendrá la presión para impedir que Irán reconstruya sus capacidades estratégicas.

"Hemos logrado la gran mayoría de nuestros proyectos militares", dijo Vance, sugiriendo que los objetivos centrales de la campaña ya se han cumplido.

Las declaraciones de Vance se producen mientras la administración Trump continúa tanto con las operaciones militares, en tándem con Israel, como con los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin al conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que Vance participa en los esfuerzos diplomáticos con Irán, junto al enviado Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner.

"El presidente va a seguir en ello un poco más para asegurarse de que, una vez que nos vayamos, no tengamos que volver a hacer esto durante mucho, mucho tiempo", ha dicho.

Vance subrayó que el principal objetivo de la campaña es impedir que Irán avance en sus ambiciones nucleares y amenace la estabilidad regional.

"Este país nos amenaza de todas estas maneras. Siguen intentando construir un arma nuclear. Tenemos que neutralizarlos durante mucho, mucho tiempo, y ese es el propósito", afirmó.

En cuanto a la preocupación por la subida de los precios del combustible relacionada con el conflicto, Vance describió el aumento como temporal y ligado a las reacciones del mercado a la guerra.

"No nos interesa estar en Irán dentro de un año o de dos. Nos ocupamos de nuestros negocios. Pronto saldremos de allí y los precios de la gasolina volverán a bajar", pronosticó.

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