Un alto líder de Estado Islámico fue eliminado por EEUU y Nigeria, según Trump

Un cristiano sostiene un libro de oraciones durante una procesión en Nigeria (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 16 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó en la madrugada de este viernes que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron a un alto dirigente del grupo Estado Islámico en ese país africano azotado por la violencia yihadista.

"Esta noche, por mi indicación, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria llevaron a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo", escribió el mandatario en su red Truth Social.

"Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del ISIS en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo", añadió Trump en su mensaje.

Ataques contra aldeas y secuestros masivos

Nacido en 1982, este líder del Estado Islámico era originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria, reportó la AFP.

"Con su eliminación, las capacidades operativas del ISIS en todo el mundo quedan considerablemente disminuidas", aseguró Trump.

El norte de Nigeria, el país más poblado de África, se enfrenta a la violencia de los grupos yihadistas y a la de bandas criminales, llamadas localmente "bandidos", que llevan a cabo con frecuencia ataques contra aldeas y secuestros masivos con fines de extorsión.

El presidente explicó que los cristianos de Nigeria son "perseguidos" y víctimas de un "genocidio" perpetrado por "terroristas", lo que Abuya y otros dirigentes niegan categóricamente.

El ejército estadounidense, en coordinación con las autoridades nigerianas, llevó a cabo en Navidad bombardeos en el estado de Sokoto dirigidos, según Washington, contra yihadistas del Estado Islámico.

Desde entonces, ambos países han reforzado su cooperación militar, citó la agencia de noticias.