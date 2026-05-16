El activista Eliécer Ávila en Voz News: "Es bochornoso que después de 30 años tenga que ser Trump el que impute a Raúl Castro"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de mayo, 2026

En entrevista para Voz News, el activista, político y disidente cubano Eliécer Ávila analizó los recientes movimientos de la Administración Trump frente al régimen de La Habana, en particular la posible imputación formal contra el exdictador Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, y la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a la isla.

Si bien celebró el giro de Washington, Ávila cuestionó la demora histórica de Estados Unidos en actuar contra la cúpula castrista.

Consultado sobre el alcance de la posible acusación contra Castro, el disidente afirmó que "marca un cambio real" en la presión de la Casa Blanca contra el régimen, pues, según su análisis, Estados Unidos suele construir un caso legal sólido antes de actuar militarmente, como ocurrió con el exdictador Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, cuestionó duramente la tardanza de EEUU: "Es bochornoso que hayan pasado 30 años y que haya tenido que llegar Trump a la Casa Blanca para que algo así pueda ocurrir".

Según Ávila, la respuesta debió darse "el mismo día, la misma semana" del derribo, pero atribuyó la inacción a figuras como Ana Belén Montes y Manuel Rocha, agentes infiltrados por La Habana en la inteligencia estadounidense y el Departamento de Estado.

Sobre la posibilidad de una operación militar similar a la ejecutada en Caracas el pasado 3 de enero, Ávila la consideró plausible. Aseguró que los vuelos de drones y aviones Poseidón "han incrementado en un 3.000 por ciento sus operaciones" en las últimas semanas sobre aguas cercanas a Cuba, con especial concentración sobre Santiago de Cuba, donde se encuentra la residencia de retiro de Raúl Castro. Ese patrón, dijo, sugiere una recolección de inteligencia orientada a "identificar posibles búnkeres, rutas de salida, esquemas de seguridad" para una eventual extracción del exdictador.

Al analizar la situación interna en la isla, Ávila describió un régimen moribundo: "La dictadura cubana ya se cayó, lo que pasa es que no se han dado cuenta". Habló sobre el colapso del sistema eléctrico nacional en los últimos meses, con hasta 23 horas de apagón, las protestas diarias y el cierre de la avenida de Boyeros en La Habana por vecinos que, según dijo, "ya no aguantan más hambre, más miseria y más represión".

Respecto a la reunión entre Ratcliffe y altos funcionarios cubanos, Ávila aseguró que el director de la CIA trasladó las condiciones del presidente Donald Trump: elecciones libres, sistema multipartidista, liberación de presos políticos y "que no hubiera ningún Castro en el poder".

El régimen, afirmó, pidió tiempo a la Casa Blanca para responder, aunque advirtió que "la pelota está del lado de la tiranía".