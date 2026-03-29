La Administración Trump evalúa operaciones terrestres en Irán que podrían durar semanas

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de marzo, 2026

El diario The Washington Post reveló este sábado que el Pentágono se está preparando para una posible expansión de las operaciones militares en Irán, al punto de que varios funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump han indicado que las misiones terrestres podrían durar semanas si son autorizadas por el mandatario republicano. El medio destacó que algunos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato señalaron que cualquier operación probablemente evitaría una invasión a gran escala y, en su lugar, se basaría en una combinación de fuerzas de Operaciones Especiales y unidades convencionales para realizar incursiones selectivas.

De acuerdo con lo informado por el Post, varias discusiones internas han incluido posibles operaciones dirigidas contra la Isla Kharg y ataques costeros cerca del Estrecho de Ormuz para neutralizar amenazas al transporte marítimo. Funcionarios de la Administración le comentaron al periódico que estas misiones podrían tomar “semanas, no meses”, aunque algunas estimaciones las extienden a “un par de meses”. A pesar de estas consideraciones, Trump dijo previamente a los periodistas: “No estoy enviando tropas a ningún lugar. Si lo hiciera, ciertamente no se los diría, pero no estoy enviando tropas”. Por otra parte, otros medios como Axios y The Wall Street Journal han llegado a sugerir que se podrían considerar despliegues adicionales de tropas.

La posibilidad de operaciones terrestres surge en medio de un aumento de bajas y una creciente oposición interna. En el último mes, 13 miembros del servicio estadounidense han muerto, mientras que más de 300 han resultado heridos en ataques de represalia en toda la región. Algunas encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se opone al envío de tropas terrestres a Irán, aunque las opiniones están más divididas respecto al uso de ataques aéreos. Analistas militares han llegado a advertir que las operaciones en áreas como la Isla Kharg conllevan riesgos significativos debido a las capacidades de drones y misiles de Irán, y algunos sugieren que incursiones más móviles y limitadas serían más seguras que mantener el control del territorio.

La administración ha enviado señales mixtas en los últimos días, alternando entre sugerir que la guerra podría estar llegando a su fin y advertir sobre una mayor escalada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que si Teherán no abandona sus ambiciones nucleares, Trump está “preparado para desatar el infierno”. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el conflicto “no será prolongado” y sugirió que los objetivos de Estados Unidos podrían alcanzarse sin desplegar tropas terrestres.