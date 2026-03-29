La fuerza terrestre estadounidense llega cerca de Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de marzo, 2026

Unos 3.500 marineros e infantes de marina han llegado a Oriente Próximo, según informó el sábado el Comando Central de Estados Unidos. La fuerza incluye el buque de asalto anfibio USS Tripoli, que transporta cazas, aviones de transporte y vehículos anfibios.

Su llegada se produce con el telón de fondo del estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y junto a los informes de que la administración está considerando una operación terrestre para reabrir el Estrecho de Ormuz o sacar del país las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán.

Se trata de una fuerza de avanzada para las capacidades terrestres que, según se informa, la administración estadounidense pretende desarrollar en la región. Según un informe del Wall Street Journal, el Pentágono está considerando enviar hasta 10.000 soldados adicionales a Oriente Próximo, incluidas unidades de infantería y vehículos blindados. Se unirían a unos 5.000 marines y miles de paracaidistas de la 82 División Aerotransportada que ya han recibido la orden de desplegarse en Oriente Próximo. Esa fuerza de Marines está formada por el personal de Tripoli, que acaba de llegar, y otra unidad expedicionaria que se dirige desde California a la región en el buque de asalto anfibio USS Boxer.

Según funcionarios del Pentágono familiarizados con la planificación que hablaron con el Journal, lo más probable es que las fuerzas se sitúen dentro del alcance operativo de Irán y de la isla de Kharg, que normalmente es responsable del 90% de las exportaciones de petróleo iraní.

Funcionarios estadounidenses y saudíes dijeron al Journal que el ataque con misiles y aviones no tripulados del 27 de marzo contra la base aérea Príncipe Sultán no sólo hirió a 12 miembros del servicio estadounidense y dañó varios aviones de reabastecimiento, sino que también alcanzó a un avión de alerta y control aerotransportado (AWACS) E-3 Sentry. Los daños sufridos por la aeronave, que gestiona el campo de batalla aéreo y proporciona a los mandos una imagen en tiempo real de la situación, se suman a los sufridos por emplazamientos de radar críticos en toda la región desde que comenzó la "Operación Furia Épica".

"Se trata de algo muy grave", declaró el coronel (retirado) de las Fuerzas Aéreas estadounidenses John Venable a The Wall Street Journal. "Perjudica la capacidad de EEUU para ver lo que está ocurriendo en el Golfo".

Publicado originalmente por Israel Hayom.

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