Irán ataca objetivos en todo Oriente Medio después de que Trump indicara que las conversaciones habían avanzado

Publicado por Williams Perdomo 25 de marzo, 2026

Irán lanzó una nueva andanada de misiles contra países de todo Oriente Medio el miércoles, horas después de que el presidente Donald Trump indicara un progreso tentativo en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

El conflicto que comenzó el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán se ha extendido rápidamente por todo Oriente Medio, provocando una fuerte caída en los mercados energéticos mundiales.

Irán lanzó una andanada de misiles "de precisión" y drones contra Israel y bases que albergan fuerzas estadounidenses en Kuwait, Jordania y Bahréin, según informó la Guardia Revolucionaria iraní a primera hora del miércoles.

Imágenes de la AFP captaron las estelas de cohetes que surcaban los cielos de Netanya, ciudad costera israelí, mientras las sirenas antiaéreas sonaban en gran parte de la región central del país.

04:33 am Israel afirma haber atacado dos instalaciones de producción de misiles navales en Teherán 09:33 25/03/2026 09:33 25/03/2026 El ejército israelí anunció el miércoles que había atacado dos instalaciones de producción de misiles de crucero navales que operaban bajo el Ministerio de Defensa de Irán en Teherán.



"En los últimos días, la fuerza aérea israelí, actuando sobre la base de información de inteligencia de las FDI, atacó dos importantes instalaciones de producción de misiles de crucero navales en Teherán", declaró el ejército.



Según el comunicado, las instalaciones se utilizaban para "desarrollar y fabricar misiles de crucero navales de largo alcance, capaces de destruir rápidamente objetivos en el mar y en tierra".



Los ataques "representan un paso más en la profundización del daño causado a la infraestructura de producción militar del régimen", añadieron los militares.

04:00 am El estrecho de Ormuz 09:32 25/03/2026 09:32 25/03/2026 Mientras las partes en conflicto intercambiaban ataques, la atención se mantenía centrada en el estratégico estrecho de Ormuz, la ruta clave por la que fluye una quinta parte del petróleo crudo del mundo.



En un mensaje difundido por la Organización Marítima Internacional (OMI), Teherán aseguró el paso seguro por el estrecho a los "buques no hostiles".

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​Sin embargo, la OMI citó una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en la que se afirmaba que no se concedería el paso a los buques pertenecientes a "las partes agresoras, es decir, Estados Unidos y el régimen israelí".





03:40 am "Un regalo muy grande" 09:31 25/03/2026 09:31 25/03/2026 Israel también anunció que lanzaría nuevos ataques con misiles contra la "infraestructura del régimen terrorista iraní".



"Los ruidos, las explosiones, los misiles... ya forman parte de nuestra vida cotidiana", declaró por teléfono a la AFP una mujer de 35 años residente en Teherán.