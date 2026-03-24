EN VIVO | Los mercados suben tras el anuncio de Trump, pero la incertidumbre vuelve a incrementar el precio del petróleo

Publicado por Israel Duro 24 de marzo, 2026

El terremoto provocado por el anuncio de Donald Trump del inicio de negociaciones "positivas y productivas" con Teherán para poner fin a las hostilidades se ha visto empañado por el desmentido de los medios iraníes y del presidente del Parlamento de que las conversaciones se estén produciendo. No obstante, el vacío de poder y la cantidad de portavoces que toman la palabra en el descabezado Régimen de los Ayatolás parecen indicar que al menos un sector estaría en contacto con EEUU, incluso a través de mediadores como Turquía.

Esto ha provocado un efecto bipolar en la economía mundial. Mientras que las bolsas siguen la senda alcista iniciada tras el anuncio de Trump, la incertidumbre ha dado la vuelta a la caída de precios del petróleo, que volvía a incrementarse durante la jornada asiática.

En el plano bélico, los ataques siguen sucediéndose entre ambos bandos, con acusaciones desde medios iraníes de que la coalición israeloestadounidense había atacado centros energéticos pese a la moratoria de Trump.

Las horas corresponden al horario del Este.

06:11 am La incertidumbre lleva el petróleo de nuevo por encima de la barrera de los $100 el barril 10:51 24/03/2026 10:51 24/03/2026 El precio del petróleo Brent repuntó el martes y volvió a situarse por encima de los 100 dólares el barril, un día después de una caída de más del 10% provocada por el anuncio de Trump de conversaciones con Teherán, aunque la república islámica lo desmintió.



En las operaciones asiáticas, el Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía un 3,89%, hasta 103,83 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, se disparaba un 3,89%, hasta 91,53 dólares.

05:50 am Los mercados asiáticos suben animados por el anuncio de Trump 10:50 24/03/2026 10:50 24/03/2026 Los mercados bursátiles asiáticos abrieron al alza el martes tras las declaraciones de Trump sobre unas "muy buenas" negociaciones con Irán, que sin embargo negó tal escenario.



En Tokio, el índice Nikkei subía un 0,74% tras dos sesiones consecutivas de fuertes caídas, mientras que el Kospi de Seúl avanzaba un 1,87%.

05:44 am El USS Gerald R. Ford llegó a Creta tras dejar Oriente Medio para someterse a reparaciones 11:12 24/03/2026 11:12 24/03/2026 El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, atracó en una base naval en Grecia para labores de "reparación" y "mantenimiento", días después de informar sobre un incendio en la zona de lavandería durante su despliegue en Oriente Próximo en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.



"Esta llegada a puerto permite al buque ser sometido a una evaluación, reparación y reabastecimiento eficientes", explicó la Sexta Flota, antes de insistir en que la embarcación "sigue totalmente capacitada para llevar a cabo misiones" y que "el grupo de ataque del USS Gerald R. Ford continúa su despliegue en el extranjero", sin más detalles sobre el periodo de tiempo que tiene previsto que pase en la base de la bahía de Souda en Creta.

05:34 am La prensa iraní denuncia ataques contra plantas energéticas pese a la moratoria anunciada por Trump 10:44 24/03/2026 10:44 24/03/2026 Infraestructuras energéticas iraníes fueron blanco de ataques aéreos israelíes y estadounidenses, afirmó el martes la agencia de noticias oficial Fars, horas después del inesperado giro del presidente Donald Trump de suspender los bombardeos a las centrales.



Las instalaciones en Isfahán, en el centro del país, sufrieron "daños parciales" y un proyectil impactó en las inmediaciones de una estación de procesamiento del gasoducto de Jorramshahr, en el suroeste, según Fars.

05:02 am un ataque estadounidense elimina menos a 15 exparamilitares proiraníes en Irak 10:42 24/03/2026 10:42 24/03/2026 Un "ataque estadounidense" en el oeste de Irak mató la madrugada del martes a 15 combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi), según un balance actualizado publicado por esta alianza de exparamilitares que incluye a grupos proiraníes.



Entre las víctimas se encuentra "el comandante de operaciones de (la provincia de) Al Anbar para el Hashd al-Shaabi, Saad Dawai", indicó en un comunicado la alianza, integrada en las fuerzas regulares del Estado iraquí, pero cuyos grupos armados tienen fama de actuar por su cuenta.

04:50 am Seis heridos en Tel Aviv por ataques iraníes 10:40 24/03/2026 10:40 24/03/2026 Seis personas resultaron levemente heridas el martes por la mañana en Tel Aviv, donde se produjeron varias explosiones tras una alerta de misiles iraníes, informó el Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.



El organismo difundió videos de un edificio parcialmente destrozado y de vehículos en llamas.



La mañana del martes, la televisión estatal iraní anunció que Teherán disparó una "nueva oleada de misiles" contra Israel. Más tarde, el ejército israelí dijo que intentaba interceptarlos.

04:30 am El CEO de Chevron alerta de que el conflicto de Oriente medio "perjudicó más a los mercados mundiales del petróleo que la guerra entre Rusia y Ucrania" 10:57 24/03/2026 10:57 24/03/2026 Las compañías petroleras y los mayores consumidores de energía del mundo se enfrentan a un increíble reto para reconstruir las cadenas de suministro y los inventarios mundiales de petróleo una vez que se abra el crítico cuello de botella del Estrecho de Ormuz, alertó el CEO de Chevron, Mike Wirth, en la conferencia CERAWeek by S&P Global en Houston, en declaraciones recogidas por Politico.



Para Wirth, la guerra de Oriente Medio "perjudicó más a los mercados mundiales del petróleo que la guerra entre Rusia y Ucrania".



"Tenemos una gran cantidad de petróleo y gas ahora que no está fluyendo en el mercado. Las cadenas físicas de suministro no responden inmediatamente, así que incluso si el estrecho se abre en algún momento, llevará tiempo reconstruir los inventarios de los grados adecuados de crudo y los tipos adecuados de combustible".

04:20 am Irán vuelve a atacar a sus vecinos 10:37 24/03/2026 10:37 24/03/2026 Arabia Saudita anunció el martes temprano que había destruido una veintena de drones en el este del país, sin dar más detalles. Por su parte, el ejército de Kuwait afirmó estar respondiendo a "amenazas de drones y misiles".