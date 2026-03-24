Llegarán 2.200 marines más a la región de Oriente Medio

Publicado por David Isaac 24 de marzo, 2026

Se espera que un grupo de unos 2.200 marines estadounidenses entre en la región del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el viernes, según informó el lunes The Wall Street Journal. Tardarán unos días más en llegar al Estrecho de Ormuz.

Las tropas de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, con base en Okinawa, Japón, viajan a bordo del USS Tripoli, un buque de asalto anfibio, y del USS New Orleans, un muelle de transporte anfibio. Ambos buques están diseñados para transportar, desembarcar y apoyar a las fuerzas del Cuerpo de Marines.

Otro grupo de unos 2.200 Marines, la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), partió de San Diego a bordo del buque de asalto anfibio USS Boxer el 18 de marzo, unas tres semanas antes de lo previsto, según múltiples informes. Llegará a la región del CENTCOM dentro de unas semanas.

Las dos unidades de Marines complementarán las 50.000 tropas estadounidenses que ya se encuentran en la región y reforzarán la capacidad del presidente estadounidense Donald Trump de poner botas sobre el terreno. Un escenario es desembarcar tropas a lo largo de la costa del Estrecho de Ormuz para asegurar ese punto de estrangulamiento clave para el suministro de petróleo.

A pesar de acelerar los despliegues de marines, Trump dijo a un periodista el pasado jueves en la Casa Blanca: "No voy a poner tropas en ningún sitio. Si lo hiciera, desde luego no se lo diría".

El Pentágono está deliberando un despliegue de una brigada de combate de unos 3.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada del Ejército, que incluiría elementos del personal del cuartel general de la división, informó el domingo The New York Times, citando fuentes militares anónimas de alto rango. Los soldados podrían ser utilizados para tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, dijo el periódico.

Funcionarios militares dijeron que los preparativos eran una "planificación prudente" y no reflejaban ninguna orden enviada por el Pentágono o el Mando Central estadounidense.

El lunes, en un anuncio sorpresa, el presidente dijo que se estaban celebrando conversaciones "muy buenas y productivas" - "en profundidad, detalladas y constructivas"- con Irán. Para dar una oportunidad a las negociaciones, puso una pausa de cinco días en los ataques militares con los que había amenazado anteriormente contra la infraestructura energética iraní.

El domingo, Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán para que levantara su bloqueo del estrecho de Ormuz. De lo contrario, Estados Unidos "atacaría y destruiría sus diversas centrales eléctricas [las de Irán], empezando primero por la más grande".

La cuestión energética ha saltado a la palestra en un momento en que la administración estadounidense intenta mantener a raya la subida de los precios del petróleo mientras Irán promete hacer que los precios superen la barrera de los 200 dólares por barril para debilitar la economía mundial. El lunes, el crudo Brent, de referencia para la mayor parte del petróleo fuera de Estados Unidos, cayó alrededor de un 11% a 99,94 dólares el barril tras las declaraciones de Trump de que se estaban llevando a cabo conversaciones.

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