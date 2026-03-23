Hungría: Orbán rechaza la acusación de que su ministro de Exteriores filtró información de la UE al Kremlin

Publicado por Carlos Dominguez I afp 23 de marzo, 2026

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha rechazado enérgicamente las acusaciones de que su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, ha estado informando de manera regular a su homologo ruso, Serguéi Lavrov, sobre discusiones confidenciales de la Unión Europea (UE), calificando estas afirmaciones como una injerencia políticamente motivada antes de las elecciones parlamentarias húngaras de abril.

"La interceptación de las comunicaciones de un miembro del Gobierno es un ataque grave contra Hungría", dijo Orbán en Facebook, añadiendo que ha pedido al titular de Justicia que investigue de inmediato la información relacionada con la presunta vigilancia del jefe de la diplomacia húngara.

El sábado, The Washington Post citó a varios funcionarios europeos en activo o retirados de los servicios de seguridad que afirmaron que Szijjártó llamaba con regularidad a Lavrov durante los recesos de las reuniones ministeriales de la UE para darle "informes directos sobre lo que se había discutido".

A través de esas llamadas, "durante años, en cada reunión de la UE, en la práctica, había Moscú sentado a la mesa", dijo uno de los funcionarios.

Szijjártó denuncia una campaña de difamación y espionaje extranjero

El propio Szijjártó desestimó los señalamientos del Post, calificándolos de "noticias falsas" y "mentiras" en X, y acusó al medio de intentar apuntalar al partido opositor Tisza, liderado por Péter Magyar, e instalar un "Gobierno títere pro‑guerra".

El ministro de Exteriores dijo en Facebook que las afirmaciones del diario eran "teorías conspirativas sin sentido" y acusó a "una o más agencias de inteligencia extranjeras" de llevar a cabo "vigilancia, con la cooperación activa de un periodista húngaro", cuyo nombre no mencionó.

Un presunto plan ruso para simular un atentado contra Orbán

La historia del Post también alegaba vínculos más amplios, incluida una propuesta de los servicios de inteligencia rusos (SVR) para escenificar un "intento de asesinato" contra Orbán con el fin de impulsar su apoyo, aunque esto era independiente de las acusaciones sobre los informes confidenciales.

Según The Washington Post, los operativos propusieron una manera de "alterar fundamentalmente todo el paradigma de la campaña electoral": "la escenificación de un intento de asesinato contra Viktor Orbán".

Informes "muy preocupantes", según la UE

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que el artículo del periódico estadounidense "no debería sorprender a nadie". "Lo sospechamos desde hace mucho tiempo", dijo Tusk en X el domingo.

"(Esta es) una de las razones por las que hablo sólo cuando es estrictamente necesario y digo sólo lo estrictamente necesario", añadió.

Una portavoz de la Unión Europea, Anitta Hipper, dijo que los informes eran "muy preocupantes". Una "relación de confianza entre los Estados miembros, y entre ellos y la institución es fundamental para el trabajo de la UE y esperamos que el Gobierno húngaro proporcione las aclaraciones", añadió.