Trump respalda a Viktor Orbán en las elecciones de Hungría

Publicado por Williams Perdomo 5 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump dijo el jueves que estaba dando a su aliado, el primer ministro Viktor Orbán, su pleno apoyo en las próximas elecciones generales de Hungría.

"Viktor Orbán es un verdadero amigo, luchador y GANADOR", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, y agregó que "tiene mi respaldo total y completo para la reelección" como primer ministro.

Orbán respondió rápidamente a Trump publicando en Facebook: "¡Gracias, señor presidente!".

Las elecciones húngaras, previstas para el 12 de abril, enfrentarán a Orban, actualmente el líder nacional con más años en el cargo en la Unión Europea, a un desafío sin precedentes.

Se enfrenta al desafío de conseguir un quinto mandato consecutivo con el partido de Peter Magyar, un ex miembro del Gobierno convertido en crítico.

Orbán se presenta como una "opción segura" para los húngaros. Últimamente, Orbán también ha puesto en marcha una serie de medidas de bienestar que benefician a quienes compran una vivienda por primera vez, a las madres con al menos dos hijos y a los jubilados.