Trump respalda a Viktor Orbán en las elecciones de Hungría

El presidente húngaro respondió rápidamente al republicano publicando en Facebook: "¡Gracias, señor presidente!".

Viktor Orbán

Viktor OrbánAFP.

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

El presidente Donald Trump dijo el jueves que estaba dando a su aliado, el primer ministro Viktor Orbán, su pleno apoyo en las próximas elecciones generales de Hungría.

"Viktor Orbán es un verdadero amigo, luchador y GANADOR", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, y agregó que "tiene mi respaldo total y completo para la reelección" como primer ministro.

Orbán respondió rápidamente a Trump publicando en Facebook: "¡Gracias, señor presidente!".

Las elecciones húngaras, previstas para el 12 de abril, enfrentarán a Orban, actualmente el líder nacional con más años en el cargo en la Unión Europea, a un desafío sin precedentes.

Se enfrenta al desafío de conseguir un quinto mandato consecutivo con el partido de Peter Magyar, un ex miembro del Gobierno convertido en crítico.

Orbán se presenta como una "opción segura" para los húngaros.  Últimamente, Orbán también ha puesto en marcha una serie de medidas de bienestar que benefician a quienes compran una vivienda por primera vez, a las madres con al menos dos hijos y a los jubilados.

"Me siento honrado de hacerlo nuevamente"

Por su parte, Magyar promete un cambio de sistema. Se ha comprometido a combatir lo que considera una corrupción generalizada, mejorar los servicios públicos y liberar miles de millones de euros en fondos que la UE ha congelado por su batalla contra Orbán. 

Trump elogió el jueves a Orbán como un "líder verdaderamente fuerte y poderoso".

"Me sentí orgulloso de RESPALDAR a Viktor para la reelección en 2022, y me siento honrado de hacerlo nuevamente", agregó Trump.

