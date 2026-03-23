El régimen cubano afirma que está listo para enfrentar una eventual agresión de EEUU

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de marzo, 2026

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró en televisión nacional que el aparato militar del régimen castrista se encuentra listo para hacer frente a una posible “agresión” de Estados Unidos, en medio de una creciente tensión bilateral.

Durante una entrevista con la presentadora Kristen Welker, de NBC News, el alto funcionario cubano sostuvo que la isla mantiene una tradición histórica de movilización ante escenarios de conflicto y que, aunque no consideran probable un ataque, sería “ingenuo” no prepararse.

“Nuestro país históricamente ha estado listo para movilizarse, como nación en su conjunto, frente a una agresión militar”, dijo Cossío. “Realmente siempre lo vemos como algo lejano. No creemos que sea algo probable. Pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos”.

Consultado sobre un potencial cambio de régimen en Cuba, Cossío aseguró que esa posibilidad no está contemplada por las autoridades cubanas, incluso después de que el presidente Donald Trump insinuara la posibilidad de “tomar” amistosamente Cuba, en línea con su política de presión sobre el régimen de La Habana.

“Cuba es un país soberano y tiene derecho a ser un país soberano y a la autodeterminación”, dijo el viceministro. “Cuba no aceptaría convertirse en un Estado vasallo o dependiente de ningún otro país o superpotencia”.

Las palabras de Cossío se producen en un momento de máxima tensión para el régimen castrista, que afronta, además de la presión de la Administración Trump, una creciente crisis energética y de escasez que ha generado protestas masivas en la isla, en un clima de hartazgo cada vez más evidente dentro de la isla.

El régimen castrista, que lleva en el poder desde 1959, afronta un período crítico luego de que su principal aliado, Venezuela, dejara de enviar suministro petrolero luego de que Estados Unidos capturara en Caracas al exdictador Nicolás Maduro, quien está actualmente en una prisión de Nueva York enfrentando cargos por narcoterrorismo.

Según el viceministro cubano Cossío, el “bloqueo” energético impulsado por Estados Unidos contra Cuba es “muy severo” y forma parte de una estrategia para asfixiar la economía de la isla. Sin embargo, Cuba lleva con problemas energéticos, de escasez y de servicios públicos desde hace décadas.

Pese a los recientes contactos diplomáticos en curso entre Washington y La Habana, el alto funcionario cubano afirmó que no hay negociaciones sobre reformas internas ni liberación de presos políticos en la isla.

Sin embargo, desde la Casa Blanca la retórica es diametralmente opuesta, con el secretario de Estado Marco Rubio afirmando que esta semana Cuba colapsará “por sí sola” ya que las autoridades “no saben cómo arreglar” el país.