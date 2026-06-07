Irán lanza una nueva oleada de misiles contra Israel y Trump exige a Teherán volver a la mesa de negociaciones cuanto antes

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de junio, 2026

El régimen iraní lanzó este domingo una nueva oleada de misiles contra el norte de Israel, activando las sirenas antiaéreas en varias zonas de la nación judía y aumentando los temores de una escalada más amplia en la región en medio de las negociaciones de paz que se llevan a cabo entre Estados Unidos y la teocracia islámica, con el presidente Donald Trump pidiéndole a Teherán que se detenga de una vez por todas y concrete un acuerdo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron inicialmente que múltiples misiles habían sido disparados desde territorio iraní y que sus sistemas de defensa aérea fueron activados para interceptar las amenazas entrantes. “El sistema de defensa aérea está identificando e interceptando amenazas en este momento”, indicaron las FDI en un comunicado, añadiendo que “una nueva andanada de misiles fue lanzada hacia el Estado de Israel”.

Posteriormente, la Fuerza Aérea de Israel afirmó haber interceptado “todos los misiles lanzados desde Irán hasta el momento”, aunque advirtió que se habían detectado nuevos lanzamientos. Según el ejército israelí, las fuerzas armadas están “detectando e interceptando amenazas de manera continua” a medida que evoluciona la situación.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) se atribuyó la responsabilidad del ataque, describiéndolo como el inicio de una campaña militar sostenida contra Israel. En un comunicado, el organismo afirmó que “nuestras unidades de misiles y drones lanzaron un ataque coordinado e intensivo dirigido al corazón de las ciudades del norte” de Israel, sugiriendo que podrían producirse nuevos ataques en los próximos días.

“Esta operación no es un hecho pasajero, sino el comienzo de una semana completa de ataques continuos. Oleadas de misiles y drones seguirán siendo lanzadas las 24 horas del día durante los próximos siete días hasta que el enemigo sea disuadido y cese sus crímenes”, señaló la IRGC, que también advirtió que cualquier acción militar futura contra Irán provocaría una respuesta severa al afirmar que “Cualquier ataque contra territorio iraní será respondido con una reacción devastadora y abrumadora más allá de toda expectativa”.

Reacciones de Trump y del gobierno israelí

Según el comunicado, si Israel repite lo que Teherán calificó como “actos de agresión” —en referencia a un ataque israelí contra el Líbano ocurrido más temprano en la jornada—, las represalias futuras serían “más amplias” e incluirían “todos” los objetivos estadounidenses e israelíes en la región.

La creciente tensión también provocó una reacción del presidente Trump, quien instó a Irán a retomar las negociaciones en lugar de continuar con las acciones militares. Según un corresponsal de Fox News, Trump declaró: “Ya lanzaron sus misiles. Eso es suficiente. Regresen a la mesa y hagan un acuerdo”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, reaccionó a los ataques con misiles con un mensaje contundente dirigido a Teherán. “¡Esta noche Teherán debe arder!”, escribió Ben-Gvir en una breve publicación en X.

El más reciente intercambio de ataques se produce después de que fuerzas israelíes llevaran a cabo un bombardeo en el sur de la capital libanesa, Beirut, marcando el primer ataque contra dicha ciudad desde que se alcanzó un alto el fuego mediado por Estados Unidos la semana pasada. Tras esa operación, las FDI señalaron que estaban “preparándose para posibles disparos” dirigidos contra Israel en las horas siguientes.