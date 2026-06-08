EN VIVO | Israel ignora a Trump y bombardea objetivos en Irán, que responde con una nueva oleada de misiles

Publicado por Israel Duro 8 de junio, 2026

Israel e Irán vuelven a intercambiar ataques con misiles. Tras el ataque inicial con misiles del Régimen de los Ayatolás, Israel decidió ignorar las llamadas a la contención del presidente Donald Trump y bombardeó objetivos en Irán, a lo que Teherán respondió con una nueva oleada de misiles, de acuerdo con el Ejército israelí. Según los Guardianes de la Revolución, el destino de la segunda oleada de misiles eran bases aéreas del Estado judío en el norte del país.

Lo hutíes se sumaron al conflicto con el lanzamiento de un misil contra Israel, a la vez que aseguraban que habían prohibido la navegación por el mar Rojo a cualquier embarcación israelí.

El precio del petróleo se resintió por esta escalada, con subidasen torno al 5% y vuelven a acercarse a la barrera de los 100 dólares por barril.

04:44 am Irán dice que mantendrá las conversaciones con EEUU, pero que los nuevos ataques se dejarán sentir en ellas 10:46 08/06/2026 10:46 08/06/2026 El portavoz de la cancillería iraní aseguró el lunes que la mediación pakistaní para poner fin a la guerra con Estados Unidos continúa a pesar de la reanudación de los ataques entre Israel y la república islámica.



"Las consultas diplomáticas continúan naturalmente en todas las circunstancias", declaró Esmail Baqai, aunque previamente advirtió que la reanudación de las hostilidades iba a afectar este "proceso diplomático".

04:10 am China y la UE piden que se mantenga la tregua y se reanuden las conversaciones de paz 10:40 08/06/2026 10:40 08/06/2026 China y la Unión Europea hicieron un llamamiento a Irán e Israel para parar los combates y volver a la mesa de las negociaciones. Pekín dijo estar "profundamente preocupado" por los nuevos ataques entre ambos países, expresando su esperanza de que se respete una frágil tregua en la guerra de Oriente Medio.



"Reanudar las hostilidades no beneficia a ninguna de las partes", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa: "Se espera que todas las partes implicadas cumplan su compromiso de alto el fuego".



Por su parte, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, hizo un llamamiento a la calma. "Durante la noche, hemos visto una escalada de nuevo. Creo que la región no necesita una escalada, sino que las partes se sienten a una mesa de negociación y lleguen a un acuerdo", declaró Kallas.

03:45 am Irán responsabiliza a EEUU de la reanudación de las hostilidades con Israel 10:30 08/06/2026 10:30 08/06/2026 Irán afirmó el lunes que Estados Unidos es responsable de la reanudación de los combates con Israel, afirmando que las acciones de Israel "no pueden separarse" de la política estadounidense.



"Sin duda alguna, como he dicho, las acciones del régimen sionista en la región no pueden separarse de las políticas estadounidenses", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, en una conferencia de prensa en Teherán a la que asistió AFP.



"Nadie cree que el régimen sionista lleve a cabo ninguna acción sin coordinación y cooperación previas con Estados Unidos", añadió.

03:20 am Israel anuncia que se prepara para interceptar una nueva oleada de misiles procedentes de irán 09:18 08/06/2026 09:18 08/06/2026 El ejército israelí dijo el lunes que había detectado una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán, la sexta salva desde que comenzó el último recrudecimiento de los combates el día anterior.



"Hace unos momentos, las FDI identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están operando para interceptar la amenaza", dijo el ejército.

02:48 am El petróleo se dispara en torno al 5% tras el intercambio de ataques entre Irán e Israel y las bolsas asiáticas se hunden 09:10 08/06/2026 09:10 08/06/2026 Las bolsas asiáticas cayeron fuertemente y los precios del petróleo se dispararon tras el intercambio de ataques entre Israel e Irán.

El barril de Brent se disparó más de un 5 % y alcanzó los 97,83 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate subió un 4,8 %, hasta alcanzar los 94,70 dólares



Las bolsas asiáticas también acusaron el golpe. El índice japonés Nikkei caía 4,1%, mientras el surcoreano Kospi llegó a perder 8,8%, con fuertes caídas en las acciones de los fabricantes de semiconductores Samsung y SK hynix.



Igualmente se registraron bajas significativas en las bolsas de Taipéi, Hong Hong, Shanghái y Singapur.

02:36 am AFP asegura que se han producido al menos 8 explosiones sobre Jerusalén desde el inicio de los ataques iraníes 09:20 08/06/2026 09:20 08/06/2026 Los periodistas de la AFP escucharon al menos ocho explosiones sobre Jerusalén el lunes mientras Israel decía que estaba interceptando una nueva oleada de misiles iraníes.



El ejército israelí escribió en Telegram que había "identificado misiles lanzados desde Irán" y que estaba trabajando para interceptar la amenaza.



Un periodista de la AFP en Jerusalén fue testigo de al menos una intercepción mientras los residentes se apresuraban a refugiarse en la ciudad. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom dijo que no había informes de víctimas.



Irán ha lanzado múltiples oleadas de misiles hacia Israel desde el domingo por la noche, sacudiendo una frágil tregua entre los dos países sumidos en la guerra de Oriente Medio.

02:26 am Los hutíes confirman el lanzamiento de un misil contra Israel y prohíben el paso al mar Rojo de embarcacioes israelíes 09:06 08/06/2026 09:06 08/06/2026 Las FDI informaron de que trabajaban para interceptar un misil lanzado contra su territorio desde Yemen. Los rebeldes hutíes confirmaron la autoría del disparo.

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​Además, Los terroristas de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron una prohibición para la navegación de buques de ese país por el mar Rojo. "Declaramos una prohibición completa y total de la navegación marítima israelí en el mar Rojo", indicaron en un comunicado.

02:15 am Israel Desoye a Trump y ataca objetivos militares y un complejo petroquímico en Irán 09:00 08/06/2026 09:00 08/06/2026 El ejército israelí anunció el lunes que efectuó ataques aéreos contra "objetivos militares" en Irán, en respuesta al lanzamiento de misiles iraníes contra Israel, por primera vez desde la adopción de una tregua en la guerra de Oriente Medio.



"Hace poco, la fuerza aérea israelí atacó objetivos militares del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán", indicó el ejército israelí en Telegram. Por su parte, la televisión iraní reportó explosiones en tres Teherán, Tabriz e Isfahán".



Horas después, las FDI anunciaron que habían golpeado varios objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán, en medio de un cruce de disparos entre ambos países. "Hace poco rato, la Fuerza Aérea Israelí golpeó varios objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán", señaló el ejército.