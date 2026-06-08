Elecciones Perú: los conteos rápidos dan ventaja a Sánchez, pero el empate técnico posterga la definición

Publicado por Joaquín Núñez 7 de junio, 2026

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizan un empate técnico en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. A falta de los resultados oficiales, el candidato de izquierda está por encima en los conteos rápidos, pero la diferencia es tan ajustada que habrá que esperar hasta el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un proceso que podría tardar incluso semanas.

La elección enfrenta a un candidato de izquierda y a una de las figuras más conocidas de la derecha peruana. Sánchez ha hecho campaña con propuestas de mayor intervención estatal y expansión del gasto social, mientras que Fujimori defiende políticas de libre mercado y se presenta como una alternativa de orden y estabilidad económica.

Dos de las principales firmas de investigación de opinión del país, Ipsos y Datum, realizaron conteos rápidos independientes. A diferencia de una encuesta de boca de urna, un conteo rápido se basa en los resultados reales de una muestra representativa de mesas de votación distribuidas por todo el país. A partir de esos datos, las consultoras elaboran una proyección estadística del resultado antes de que concluya el escrutinio oficial, en este caso realizado por la ONPE.

Ambos muestran una ventaja mínima de Sánchez sobre Fujimori, pero la diferencia es menor que sus respectivos márgenes de error. Por esa razón, ninguna de las dos proyecciones permite declarar un ganador y el resultado deberá resolverse mediante el escrutinio oficial.

El conteo rápido de Ipsos, considerado uno de los más seguidos en Perú, proyecta a Sánchez ganando con el 50,3% de los votos, contra el 49,7% de Fujimori. La diferencia de 0,6 puntos porcentuales está dentro del margen de error de 1,9 puntos.

Por su parte, el conteo rápido de Datum llegó a una conclusión similar. Sánchez arriba con el 50,14%, seguido por el 49,86% de Fujimori y con un margen de error de un punto porcentual.

Como los resultados de los conteos rápidos están dentro de los márgenes de error, habrá que esperar a que termine el conteo oficial realizado por la ONPE, lo que podría demorar día e incluso semanas. En la primera vuelta, el conteo llegó al 100% de las actas recién el 17 de mayo, más de un mes después de la elección del 12 de abril.

De confirmarse la tendencia del conteo rápido, sería la cuarta elección consecutiva perdida para Fujimori, siempre por márgenes estrechos. La candidata obtuvo el 48,55% de los votos en 2011, el 49,88% en 2016 y el 49,87% en 2021.