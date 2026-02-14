Colombia adopta drones para la erradicación focalizada de cultivos de coca con el apoyo de EEUU
La iniciativa marca el comienzo formal del uso de esta tecnología dentro de la estrategia antidrogas entre ambos países.
Colombia inició un programa de erradicación de cultivos de coca mediante drones, con respaldo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos. La confirmación fue difundida por la propia entidad a través de su cuenta oficial en X.
Declaración oficial de INL
En un mensaje público, la oficina estadounidense señaló que el uso de drones en la erradicación de coca podría tener un impacto significativo en la reducción de cultivos, en el fortalecimiento de la seguridad en Colombia y en la disminución de drogas que llegan a Estados Unidos. También indicó que el programa representa una oportunidad para aumentar los resultados de la cooperación bilateral en la lucha antidrogas.
Autorización previa en Colombia
El programa fue posible luego de que el Gobierno colombiano autorizara en diciembre del año pasado, el uso de drones para la erradicación focalizada de cultivos ilícitos.
Cómo operan los drones
Las autoridades aclararon que esta modalidad no sustituye la erradicación manual ni los programas de sustitución de cultivos, sino que se integra como un apoyo adicional dentro de la política integral contra el narcotráfico.