Colombia adopta drones para la erradicación focalizada de cultivos de coca con el apoyo de EEUU

Publicado por Sabrina Martin 13 de febrero, 2026

Colombia inició un programa de erradicación de cultivos de coca mediante drones, con respaldo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos. La confirmación fue difundida por la propia entidad a través de su cuenta oficial en X.

La iniciativa marca el comienzo formal del uso de esta tecnología dentro de la estrategia antidrogas entre ambos países.

Declaración oficial de INL

En un mensaje público, la oficina estadounidense señaló que el uso de drones en la erradicación de coca podría tener un impacto significativo en la reducción de cultivos, en el fortalecimiento de la seguridad en Colombia y en la disminución de drogas que llegan a Estados Unidos. También indicó que el programa representa una oportunidad para aumentar los resultados de la cooperación bilateral en la lucha antidrogas.

Autorización previa en Colombia

El programa fue posible luego de que el Gobierno colombiano autorizara en diciembre del año pasado, el uso de drones para la erradicación focalizada de cultivos ilícitos.