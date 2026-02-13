Hamás dice que nunca atacó a civiles y que Israel llevó a cabo el 7 de Octubre

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de febrero, 2026

Hamás nunca atacó a civiles, hospitales, escuelas o mezquitas, declaró un alto portavoz del grupo terrorista en una entrevista televisada esta semana.

Osama Hamdan calificó de mentiras todas esas acusaciones y culpó exclusivamente a Israel de las muertes de civiles en la reciente guerra, en una entrevista con la emisora pública noruega NRK que se realizó en Estambul.

Hamdan rechazó cualquier posibilidad de que el grupo terrorista deponga las armas, afirmando que "la resistencia continuará" a pesar de la devastación en Gaza.

"No nos desarmaremos sin el fin definitivo de la ocupación, el retorno de Israel a las fronteras anteriores al 67, incluida Jerusalén; y el derecho al retorno de los palestinos", dijo en la entrevista.

La negativa de Hamás a desarmarse contradice el marco de alto el fuego mediado por Washington, que prevé el desarme del grupo terrorista y el desmantelamiento de sus capacidades "militares" como elemento central de cualquier acuerdo sostenible de posguerra en la Franja.

Israel ha insistido repetidamente en que cualquier alto al fuego duradero o acuerdo de posguerra debe incluir el desarme completo de Hamás y el desmantelamiento de sus capacidades "militares" y de gobierno.

Durante la entrevista, Hamdan afirmó que la masacre del 7 de octubre de 2023 en el festival de música Supernova fue obra de Israel, tachando como falsos los testimonios de testigos presenciales y las imágenes de cámaras corporales que mostraban a hombres armados de Hamás atacando a civiles.

En relación con el gobierno de Hamás, Hamdan afirmó que la organización conserva la legitimidad democrática porque ganó las elecciones legislativas palestinas de 2006, las últimas celebradas en el territorio, si bien reconoció que la mayoría de los gazatíes de hoy no habían nacido entonces. Negó que exista miedo o represión en la Franja e insistió en que los palestinos son libres de criticar a Hamás.

También defendió el trato dado por Hamás a los palestinos acusados de colaboración, calificando las palizas, torturas y ejecuciones públicas de legales y coherentes con lo que denominó el "derecho palestino", incluidas las ejecuciones llevadas a cabo en las 48 horas siguientes a la sentencia.

Cuando se le preguntó qué responsabilidad tenía Hamás en la destrucción del enclave costero, Hamdan culpó totalmente a Israel y se negó a reconocer el papel de Hamás en el inicio de la guerra con el 7 de Octubre.

