Las autoridades confirman que ADN hallado en el caso de Nancy Guthrie no coincide con la víctima

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de febrero, 2026

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, anunció que los investigadores encargados del caso de Nancy Guthrie identificaron ADN en la escena que no coincide con el de la escritora de 84 años, la cual fue reportada como desaparecida, describiendo el hallazgo como un elemento central de la investigación en curso. En una entrevista con Fox News, Nanos subrayó la relevancia del descubrimiento al asegurar que “Lo que creo es lo que sé: encontramos ADN”. Al ser presionado directamente sobre el tema, agregó: “no era el ADN de Nancy Guthrie”.

Según lo comentado por el sheriff durante la entrevista con la cadena conservadora, las autoridades están colaborando con un laboratorio forense contratado en Florida para examinar más a fondo el material biológico. Asimismo, señaló que los investigadores están utilizando muestras de eliminación de personas vinculadas a la residencia con el fin de descartar coincidencias y reducir el número de posibles correspondencias. Nanos también se negó a abordar reportes sobre actividad táctica relacionada con el caso después de que Hunt mencionara un vehículo SWAT desplegado en la zona. “Sé que tienen muchas cosas en marcha allá afuera, pero no lo haría. Sería muy inapropiado que hablara de esas cosas. Es un asunto de seguridad de los oficiales, ese tipo de cuestiones”, declaró.

En respuesta a preocupaciones sobre el manejo de la evidencia, el sheriff defendió los procedimientos de su departamento, destacando su coordinación con el FBI y enfatizando que el envío de las muestras biológicas al laboratorio en Florida se ajusta a los protocolos establecidos. También aclaró que un guante que se cree podría ser evidencia fue hallado aproximadamente a dos millas de la residencia de Guthrie durante una búsqueda ampliada y no en la vivienda.