Publicado por Víctor Mendoza 14 de febrero, 2026

Noche estrellada para el joven VJ Edgecombe. El veinteañero, novato de los Philadelphia 76ers, lideró al equipo entrenado por el exjugador Vince Carter (Equipo Vince) a conquistar el minitorneo de jóvenes promesas de la NBA. "Espero que este se mi primer trofeo... este año", dijo luego.

Edgecombe capiteanó a su equipo en anotación con 6 puntos en la final, incluyendo uno desde la línea de tiros libres, en el Intuit Dome de Los Angeles. Se coronaba ganador el primer equipo en alcanzar los 25 puntos. Los de Carmelo Anthony (Equipo Melo) rozaron la gloria, alcanzando los 24 puntos.

Cuatro equipos de jóvenes talentos de la NBA y la G League (liga de desarrollo) se enfrentaron en el Intuit Dome de Los Angeles Clippers, que estaba medio vacío y carecía de ambiente la noche del viernes, según AFP. El fin de semana, sin embargo, el ambiente será otro: tras una tarde de competiciones el sábado (tiros, clavadas y lanzamientos de precisión), el domingo se disputará el Juego de las Estrellas.

Un nuevo Juego de las Estrellas

La liga de básquet estrena el domingo un nuevo formato que espera le ayude a revivir la magia del All Star Game, uno de los eventos que más ayudaron a popularizar la NBA a lo largo del planeta.

En la cancha de Los Angeles Clippers, las 24 estrellas participantes se dividirán en tres combinados. Dos de ellos estarán formados por jugadores estadounidenses y otro por internacionales, que competirán en un minitorneo de cuatro partidos de 12 minutos.

Medir fuerzas entre locales y extranjeros es el último experimento al que recurre la liga norteamericana para motivar a sus estrellas a competir y frenar el desplome de las audiencias de los últimos años. La liga se planteó la idea de organizar directamente un partido entre Estados Unidos y el resto del Mundo, demandado por astros como el francés Victor Wembanyama (Spurs).

Finalmente la NBA consideró que el equilibrio actual no lo permite, ya que los jugadores estadounidenses siguen acaparando alrededor del 70% de las plantillas. Esta cifra, sin embargo, no refleja la influencia de las superestrellas extranjeras, principalmente europeas, sobre el básquet estadounidense, preocupado por saber quién tomará la bandera cuando falten LeBron James, Stephen Curry o Kevin Durant.

El griego Giannis Antetokounmpo (Bucks), el serbio Nikola Jokic (Nuggets), el camerunés Joel Embiid (Sixers) y el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) han arrasado con los últimos siete premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga. Por detrás de ellos llama a la puerta un esloveno, Luka Doncic (Lakers), a la espera de la augurada era del fenómeno francés Wembanyama.