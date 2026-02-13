Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de febrero, 2026

El mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford, ha recibido la orden de zarpar del mar Caribe para unirse al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, informaron el viernes medios estadounidenses. El despliegue acentúa los esfuerzos americanos por mostrar poderío naval en medio de las crecientes tensiones con Irán.

Con este redespliegue, primero informado por The New York Times y luego confirmado por otras fuentes, el Ford ampliará su misión. Se convertirá en el segundo portaaviones estadounidense en la región: el Lincoln opera en el Mar Arábigo desde finales de enero como parte de una amplia presencia naval destinada a presionar a Teherán por su programa nuclear y sus actividades regionales.

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el buque líder de los portaaviones de la clase Ford, es el buque de guerra más pesado jamás construido y representa la vanguardia de la capacidad naval estadounidense, con un ala aérea embarcada y sistemas avanzados que superan con creces los de las clases de portaaviones anteriores.

Originalmente desplegado en junio de 2025 y redirigido al Caribe el año pasado, los marineros del Ford tenían previsto regresar a su puerto base en Norfolk, Virginia, a principios de marzo. El nuevo despliegue retrasa ese calendario, y ahora se espera que el portaaviones y sus buques de escolta permanezcan estacionados hasta finales de abril o principios de mayo.

El 8 de octubre de 2023, al día siguiente de la invasión dirigida por Hamás, el entonces secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, envió el grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford al Mediterráneo oriental "para reforzar los esfuerzos de disuasión regionales". Varios de sus buques de escolta entraron en el Mar Rojo, donde interceptaron repetidamente misiles y drones disparados por los hutíes en Yemen.

Funcionarios familiarizados con los planes actuales dijeron que la medida refleja la renovada campaña de presión del presidente Donald Trump contra Teherán mientras continúan las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear. A principios de esta semana, Trump insinuó que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a la región, una indicación de que las opciones militares siguen bajo revisión. El Pentágono no ha emitido una declaración formal sobre el redespliegue.

Para Israel, la presencia de dos grupos de ataque de portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico y sus alrededores supone una importante demostración de fuerza estadounidense en un momento en el que Jerusalén ha advertido repetidamente de que el avance de los programas nuclear y de misiles de Irán supone una amenaza existencial.

