Rusia evalúa volver al dólar en un posible pacto económico con EEUU según un memo interno

Rusia, en un posible intento por acercarse a Washington, podría estar considerando un giro estratégico de enorme alcance: regresar al sistema de liquidación en dólares como parte de una eventual asociación económica con Estados Unidos.

De acuerdo con un reportaje de Bloomberg, basada en un documento interno del Kremlin, altos funcionarios rusos evaluaron áreas potenciales de cooperación entre ambas potencias en el contexto de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

El memorando —redactado este año y distribuido entre altos funcionarios rusos— plantea siete puntos de convergencia económica que, desde la óptica de Moscú, podrían servir para impulsar nuevamente una relación bilateral compleja y estancada en los últimos años. Entre ellos aparecen inversiones conjuntas en gas natural, petróleo offshore y materias primas críticas, además de un enfoque energético que priorizaría los combustibles fósiles por encima de alternativas más verdes, un asunto de vital importancia para la Administración Trump.

No obstante, el elemento más disruptivo del posible trato es, sin dudas, la posibilidad de que Rusia vuelva a operar dentro del sistema dominado por el dólar tras años impulsando alternativas con otros actores geopolíticos.

¿Es factible que Rusia se desdiga?

De concretarse un movimiento de este estilo, el Kremlin daría un vuelco notable a la estrategia económica adoptada en los últimos años, especialmente tras la invasión de Ucrania en 2022, un hecho clave que impulsó a Moscú a fortalecer circuitos comerciales alternativos, principalmente junto a China e India. Estas relaciones permitieron que Rusia redujera su dependencia de la moneda estadounidense.

A pesar de que volver al dólar implicaría, en la práctica, aceptar nuevamente la centralidad financiera de Washington, también podría ofrecer estabilidad cambiaria y ampliar el acceso ruso a los mercados internacionales en un contexto de desaceleración económica, alta inflación y crisis de desempleo.

Para la Casa Blanca, el atractivo geopolítico es casi evidente: acercar a Moscú al sistema financiero occidental podría debilitar el eje que Rusia ha construido con China desde el inicio de las sanciones.

No obstante, funcionarios occidentales citados por Bloomberg consideran poco probable que el mandatario ruso, Vladímir Putin, avance hacia un acuerdo que choque directamente con los intereses chinos, dado que Beijing se ha convertido en un proveedor clave para la economía —y la industria militar— rusa.

Por ello, la gran incógnita es si el Kremlin está realmente dispuesto a revertir años de estrategia económica o si la propuesta forma parte de una maniobra negociadora en un momento particularmente sensible del conflicto con Ucrania, en medio de negociaciones de paz estancadas.