Estados Unidos envía más de seis toneladas de ayuda médica a Venezuela en medio de los acercamientos diplomáticos

Envío de suministros médicos a Venezuela

Publicado por Virginia Martínez 13 de febrero, 2026

Este viernes, un cargamento que supera las seis toneladas de medicamentos y suministros médicos llegó desde Estados Unidos a Venezuela. La operación representa un paso concreto dentro del proceso de acercamiento entre ambos países tras años de tensiones

La llegada fue confirmada por Laura Dogu, encargada de Negocios de Estados Unidos en Caracas, luego de que la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela en X difundiera imágenes del avión de carga y de las cajas identificadas con la bandera estadounidense. En la publicación, se describió la entrega como un esfuerzo para “apoyar la recuperación del pueblo venezolano” y como el inicio de una serie de envíos similares.

Destino de los insumos

Durante la recepción estuvo presente Félix Plasencia, representante diplomático de Venezuela ante Washington. Plasencia agradeció la asistencia y señaló que el cargamento será distribuido en la red de hospitales ambulatorios del país.

No se ofrecieron detalles sobre marcas, cantidades específicas ni tipos de medicamentos. Tampoco se anunciaron fechas para nuevas entregas, aunque Dogu afirmó que este envío marca el comienzo de una cadena de despachos.

Desbloqueo de activos y compras en EEUU desbloqueo de activos del país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con la Administración de Donald Trump.

Rodríguez indicó que parte de esos fondos se destinaron a la compra de equipos hospitalarios en territorio estadounidense y que otros recursos serán utilizados para el sistema eléctrico y la industria del gas.

Licencias petroleras bajo control

Este mismo viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también anunció la emisión de dos nuevas licencias que reducen ciertas restricciones para que empresas petroleras extranjeras puedan operar en Venezuela.

Las licencias también otorgan permisos específicos a cinco compañías, entre ellas la española Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Estas medidas no eliminan el marco general de sanciones estadounidenses, pero permiten que compañías no venezolanas inicien o amplíen actividades de extracción de crudo y aumenten su inversión en el país.