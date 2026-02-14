Batacazo en el hielo: el estadounidense Ilia Malinin pierde el oro y Mikhail Shaidorov se queda con el título olímpico

Publicado por Víctor Mendoza 14 de febrero, 2026

El estadounidense “Dios del cuádruple” Ilia Malinin sorprendió a propios y extraños este viernes tras perder estrepitosamente en la categoría de patinaje artístico cuando parecía tener el oro prácticamente asegurado al contar con una ventaja superior a cinco puntos antes del programa. Sin embargo, lo que parecía una coronación anticipada terminó convirtiéndose en una de las mayores sorpresas recientes del patinaje artístico. El título olímpico acabó en manos del kazajo Mikhail Shaidorov, quien capitalizó los errores de los favoritos.

Shaidorov firmó una puntuación total de 291.58 y escaló desde el quinto puesto tras el programa corto hasta lo más alto del podio. Mientras tanto, los japoneses Yuma Kagiyama (280.06) y Shun Sato (274.90) se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente, en una velada en la que varios especialistas técnicos no lograron sostener la consistencia de sus rutinas.

Malinin fue el último de los 24 competidores en salir al hielo, con el campeonato aparentemente al alcance tras los tropiezos de sus rivales directos. Si bien tuvo un interesante inicio con un quad flip y un quad lutz, pronto comenzaron las fallas. El cuádruple axel previsto terminó reducido a un salto simple; más tarde sufrió una caída en otro quad lutz y también ejecutó dobles en intentos que normalmente completa con mayor rotación. El estadounidense de 21 años pudo rescatar algunos puntos con una combinación de quad toe loop, pero el daño ya estaba hecho.

“Lo arruiné. Eso es, honestamente, lo primero que se me vino a la mente. No hay forma de que eso haya pasado. Me estuve preparando toda la temporada y estaba tan confiado en mi programa, tan confiado en todo. Realmente no tengo palabras”, dijo Malinin. El resultado puso fin a una racha invicta de más de dos años que abarcaba 14 competiciones, incluidos dos títulos mundiales y tres finales consecutivas del Grand Prix. De cara a estos Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina, Malinin había ampliado los límites técnicos del patinaje, siendo el único atleta en aterrizar un cuádruple axel en competencia oficial y estructurando programas con una dificultad cuádruple sin precedentes.