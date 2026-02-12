Netanyahu expresa "escepticismo" sobre un posible acuerdo con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves a la prensa que seguía escéptico ante las perspectivas de alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, mientras partía de Washington tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump.

En declaraciones en la pista de la base aérea Andrews, cerca del Capitolio, Netanyahu describió su séptima visita durante el segundo mandato presidencial de Trump como "corta pero importante".

El primer ministro dijo que mantuvo una "excelente conversación" con Trump, destacando la "relación cercana, genuina y abierta" entre ambos líderes.

Según Netanyahu, sus conversaciones en la Casa Blanca se centraron principalmente en las actuales negociaciones nucleares con el régimen islámico.

Dijo que Trump cree que los iraníes "ya entienden con quién están tratando", y que el presidente piensa que sus condiciones previas -combinadas con la "comprensión por parte de Irán de que cometieron un error la última vez" al no llegar a un acuerdo-podrían conducir a un "buen" acuerdo.

El 9 de junio de 2025, Teherán rechazó una propuesta estadounidense para renovar el acuerdo nuclear. Cuatro días después, Israel lanzó una gran campaña aérea contra las instalaciones nucleares y la infraestructura militar iraníes. El Ejército estadounidense también llevó a cabo ataques contra las instalaciones nucleares iraníes durante la Guerra de los 12 Días.

Netanyahu declaró a la prensa el jueves que no había ocultado su "escepticismo general respecto a la posibilidad de alcanzar cualquier acuerdo con Irán" durante sus reuniones con altos funcionarios estadounidenses esta semana.

El líder israelí subrayó que cualquier posible acuerdo debe abordar no sólo el programa nuclear del régimen, sino también la aceleración de su desarrollo de misiles balísticos y su apoyo al terrorismo regional.

"Si se alcanza un acuerdo, debe incluir los elementos que son importantes para nosotros, para el Estado de Israel, y en mi opinión también para toda la comunidad internacional. No sólo la cuestión nuclear, sino también los misiles balísticos y los peones regionales de Irán", declaró Netanyahu.

Además de la República Islámica, los dos líderes hablaron de Gaza y de cuestiones regionales más amplias, añadió Netanyahu. Concluyó describiendo a Trump como "un gran amigo del Estado de Israel, un presidente como ningún otro".

Trump y Netanyahu se reunieron en la Casa Blanca durante unas dos horas y media el miércoles.

Trump dijo que la reunión no fue concluyente y que su Administración continuaría las conversaciones indirectas con la República Islámica en Omán.

"No se llegó a nada definitivo, aparte de que insistí en que las negociaciones con Irán continúen para ver si se puede consumar o no un acuerdo", escribió el presidente en un post en su Truth Social.

"Si se puede, le hice saber al primer ministro que eso será una preferencia", declaró Trump. "Si no puede, tendremos que ver cuál será el resultado".

Las declaraciones se produjeron mientras Trump confirmaba que estaba considerando enviar un segundo grupo de ataque de portaaviones a Oriente Medio para prepararse para una posible acción militar si se rompían las negociaciones con Teherán.

El martes, Trump se mostró optimista sobre la diplomacia y dijo a Axios que el régimen desea "fervientemente" llegar a un acuerdo con Estados Unidos después de que él atacara sus instalaciones nucleares durante la Guerra de los 12 Días.

Trump dijo que era una "obviedad" que cualquier acuerdo cubriera el programa nuclear de Teherán, pero que pensaba que también sería posible abordar sus misiles balísticos. "Podemos hacer un gran acuerdo con Irán", declaró.

© JNS