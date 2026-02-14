"Cuando arda Gaza, también arderán todos ustedes": organizadores de un acto de Haverford denuncian un ataque antisemita

Los organizadores de la conferencia de un periodista israelí en el Haverford College, una escuela privada de artes liberales en los suburbios del área de Filadelfia, habían hablado con el departamento de seguridad del campus antes del evento del 1 de febrero. "Intentamos coordinar la seguridad, pero no esperábamos que fuera a ocurrir lo que ocurrió", dijo a JNS Barak Mendelsohn, profesor de Ciencias Políticas de la escuela y organizador del acto.

Un manifestante enmascarado con una kufiya interrumpió la charla de Haviv Rettig Gur titulada Raíces, retorno y realidad: judíos, Israel y el mito del colonialismo de los colonos, que atrajo a estudiantes, profesores y miembros de la comunidad local.

Los videos que circularon por redes sociales parecían mostrar a la manifestante antiisraelí gritando por encima del orador con un megáfono y hablando de las "fuerzas de ocupación israelíes" que matan a niños.

"Cuando arda Gaza, también arderán todos ustedes", dijo la manifestante.

En las imágenes que el exalumno Kevin Foley, organizador del acto, compartió con JNS, el manifestante grita en la cara de un hombre a través de un megáfono. Después de que éste aparta el megáfono, el manifestante parece arrojárselo.

El profesor Mendelsohn declaró a JNS que la escuela está "manchada de antisemitismo" desde hace más de dos años. "Simplemente no puedo creer que la universidad en la que he trabajado ahora durante 19 años se haya vuelto contra la comunidad judía de una manera tan horrenda", dijo.

Sobre la interrupción, Rettig Gur dijo a la audiencia que el "grito aullante de un humano solitario e inculto" cruzó "nuestras vidas y se evaporó". Pero los organizadores dijeron a JNS que la gente tenía miedo de los manifestantes enmascarados, cuyos amigos les dejaron entrar por una entrada lateral y cuya interrupción, dijeron los organizadores, no fue abordada por la seguridad del campus.

Cuando Mendelsohn vio por primera vez al grupo, pensó que había "un grupo de terroristas intentando entrar y matarnos", dijo a JNS.

"Estaba preocupado por mi seguridad física"



Jerry Fayette, director de seguridad del campus, escribió en una carta del 4 de febrero revisada por JNS que la universidad lanzó una investigación después de que testigos observaran "claras violaciones a la política de Haverford sobre la libertad de expresión".

La pesquisa identificó "tanto al individuo que utilizó el megáfono" como al "miembro del público que inició el contacto físico" con el primero, y ninguno de los dos formaba parte de la comunidad de Haverford, aseguró Fayette.

"A medida que concluyamos nuestra investigación, los individuos en cuestión serán considerados persona non grata, lo que les prohíbe la entrada a nuestro campus indefinidamente", escribió. "Si se descubre que están en el campus de Haverford, su presencia se considerará una infracción y la universidad se pondrá en contacto con la policía local".

Foley compartió con JNS una declaración de un testigo ocular anónimo presentada a la universidad.

"Llegué al auditorio, pasé por un proceso de registro en el que comprueban tu nombre", declaró el testigo. "No vi ningún tipo de seguridad, ni manifestantes para el caso, y me senté al fondo".

"De repente, una persona, completamente cubierta con un keffiyeh atado alrededor de la cabeza y cubriéndose la cara, caminó detrás de mí y abrió la salida de emergencia, y entonces se coló un grupo de personas, quizá cinco, todos con la cara completamente cubierta", describió.

El grupo se situó frente a la salida de emergencia y, cuando el acto estaba a punto de comenzar, "se abrió la puerta principal e irrumpió un grupo más numeroso de personas, la mayoría de las cuales llevaban exactamente las mismas coberturas para que no se les pudiera ver la cara", según el testigo. "Eran tal vez unas 10 personas".

"A partir de ese momento, estaba al límite", escribió el testigo. "Estaba preocupado por mi seguridad física".

"Nadie sabía quiénes eran ni si iban armados", añadió. "Imagine a personas totalmente enmascaradas entrando por las salidas de emergencia, escondiendo objetos bajo sus abrigos, bloqueando puntos básicos de salida. Es razonable temer por tu seguridad física".

El testigo ocular se mostró decepcionado porque la carta del encargado de seguridad afirmaba que el miembro del público que apartó el megáfono era parte del problema.

Un portavoz de Haverford dijo a JNS que la universidad está revisando el incidente. "También ha habido informes sobre individuos que posiblemente eludieron el registro a través de una puerta alternativa, entre otros comportamientos, que podrían haber violado nuestras políticas y valores fundamentales", dijo la escuela. "La investigación sigue en curso".

"A medida que avancen nuestras investigaciones sobre este asunto, no dudaremos en tomar nuevas medidas para exigir responsabilidades a los individuos", prometió. Añadió que "reforzará sus políticas de eventos y uso de espacios".

La universidad recibió una calificación de "desaprobado" por parte de la Liga Antidifamación por el antisemitismo en su campus en 2025, y su presidenta, Wendy Raymond, interrogada por un panel de la Cámara en una audiencia sobre el antisemitismo, tiene la intención de renunciar el próximo año.

Haverford fue demandada en un tribunal de distrito en 2024 por supuesta inacción a la hora de proteger a los judíos en el campus, y en 2025, el Departamento de Educación de EEUU abrió una investigación sobre la escuela por supuesta violación de la ley federal de derechos civiles por no abordar el acoso contra los estudiantes judíos e israelíes en el campus.

Jessica Russak-Hoffman, escritora radicada en Seattle, Washington.



