Trump advierte que Irán cruza “líneas rojas” al asesinar manifestantes mientras amenaza con ataques

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de enero, 2026

El presidente Donald Trump advirtió a bordo del Air Force One que el régimen iraní está empezando a cruzar “líneas rojas” en medio de una violenta represión contra protestas antigubernamentales que se extienden por todo el país. Por ello, Trump dejó en claro que su Administración evalúa “opciones muy fuertes” si el régimen escala la violencia o ataca intereses estadounidenses.

“Están empezando a hacerlo, por lo que parece, y hay personas asesinadas que no deberían haber sido asesinadas”, dijo Trump al referirse a los reportes de civiles muertos durante las manifestaciones. “Son violentos —si es que se les puede llamar líderes. No sé si son líderes o simplemente gobiernan mediante la violencia. Y estamos evaluando opciones muy fuertes. Tomaremos una decisión”.

🚨 | Trump: "Iran is starting to cross it my red line. There seems to be some people killed that aren't supposed to be killed. We are looking at it very seriously, the military is looking at it and we're looking at some very strong options." pic.twitter.com/Cn8tBsVja8 — VOZ (@Voz_US) January 12, 2026

Las declaraciones se producen en un contexto de protestas masivas en Irán, con denuncias de cientos de muertos y miles de detenidos, además de apagones generalizados de internet impuestos por el régimen para aislar al país y a los manifestantes del exterior.

Trump también advirtió que cualquier escalada contra Estados Unidos tendrá consecuencias directas: “Los vamos a golpear muy duro donde más les duele. Y eso no significa botas sobre el terreno, pero sí golpearlos muy, muy duro donde les duele”.

Pese al tono de advertencia, el presidente confirmó que Irán busca negociar y que ya se están preparando contactos diplomáticos, aunque subrayó que los acontecimientos internos podrían obligar a actuar antes de que esas reuniones se concreten.

“Los líderes de Irán están cansados de que Estados Unidos los golpee. Irán quiere negociar, sí”, afirmó Trump. “Se está preparando una reunión, pero puede que tengamos que actuar por lo que está ocurriendo, antes de que esa reunión se lleve a cabo”.

En paralelo, Trump reveló que está conversando con el magnate Elon Musk para facilitar acceso a internet al pueblo iraní mediante Starlink, como forma de romper el bloqueo informativo impuesto por el régimen.

“Voy a llamarlo en cuanto termine de hablar con ustedes”, dijo el presidente a la prensa. “Podríamos restablecer internet, si eso es posible. Puede que hablemos con Elon, porque es muy bueno en ese tipo de cosas”.