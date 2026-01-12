“Usted es lo opuesto a Obama y Biden”: el príncipe heredero de Irán le pidió ayuda a Trump para liberar su país

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de enero, 2026

El príncipe heredero iraní Reza Pahlavi le pidió públicamente el domingo al presidente Donald Trump que ayudara a liberar Irán, mientras continúan las protestas masivas contra el régimen teocrático del ayatolá Alí Jamenei a lo largo y ancho de la nación persa. “Usted ya ha establecido su legado como un hombre comprometido con la paz y con combatir a las fuerzas del mal. Hay una razón por la que en Irán la gente está renombrando calles con su nombre. Saben que usted es totalmente lo opuesto a Barack Obama o Joe Biden. Saben que no los va a abandonar, como ya les ha ocurrido antes”, dijo Pahlavi durante una entrevista con Fox News.

Durante los últimos días, las protestas en Irán se han ido extendiendo a varias de las ciudades más importantes del país, en lo que muchos analistas han considerado como un escenario en el que el régimen teocrático de Jamenei podría derrumbarse. Sobre este asunto, Pahlavi, quien se encuentra en el exilio y es el hijo mayor del último Sha de Irán, señaló que el respaldo que Trump manifestó recientemente al pueblo iraní ha resultado crucial durante las manifestaciones, ya que ha envalentonado a los manifestantes. De igual manera, el príncipe heredero iraní explicó que la nación se encuentra ante un momento único en el que podría finalmente liberarse del actual sistema político.

“Esperemos que podamos sellar permanentemente este legado liberando a Irán, para que nosotros y usted podamos hacer a Irán grande otra vez. Asociémonos en esto y tengamos un mejor futuro para nuestros países y para nuestra gente. Esta es una oportunidad que se ha presentado. Estoy preparado para regresar a Irán en la primera oportunidad posible. Ya estoy planificando eso y el equipo de transición. Solo esperamos que el pueblo iraní esta vez sea victorioso, y lo será, porque sé que los iraníes están dispuestos a morir por esta causa, y yo también lo estoy”, afirmó Pahlavi.