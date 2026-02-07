El expreso político venezolano, Luis Istúriz: “La Ley de Amnistía solo soluciona una parte de lo que está sucediendo, hay que revisar muchas cosas más”

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de febrero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al expreso político venezolano Luis Istúriz sobre la persecución, las torturas y las violaciones a los derechos humanos que han enfrentado opositores en Venezuela, así como también sobre la terrorífica realidad que muchos de los retenidos injustamente por el régimen socialista sufren.

“Cada día de cautiverio en El Helicoide es lo equivalente a una semana de vida normal. Es muy duro, por mucho tiempo aislado. Sobre todo al principio en el que estuve mes y medio sin ver a mi familia. […] Es bueno acotar que El Helicoide es solo uno de los centros de torturas del país, hay muchos que son peores como Rodeo 1, en donde la situación que se vive y viven los presos es aún más terrible. Esto lo tiene que saber el mundo porque el cierre de El Helicoide no es la solución de la situación penitenciaria sino tan solo el inicio. [...] Estamos en un momento delicado en el que la Ley de Amnistía soluciona solo una parte de lo que está sucediendo, pero hay que revisar muchas cosas más, como la ley del odio.”, dijo Istúriz.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.