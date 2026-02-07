Mamdani condena al ICE en un acto interreligioso, con menos patrocinadores judíos

Publicado por Andrew Bernard 7 de febrero, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, centró su discurso en la condena al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el desayuno anual de oración interreligiosa de la ciudad celebrado el viernes.

Varios grupos judíos no patrocinaron el evento de este año como lo habían hecho en años anteriores, aunque algunos, no obstante, asistieron a la reunión con el alcalde que ha sido una figura profundamente divisiva entre los judíos de Nueva York.

Scott Richman, director regional para Nueva York y Nueva Jersey de la Liga Antidifamación (ADL), dijo a JNS que el grupo antiodio más antiguo del país no fue invitado a asistir a la reunión de este año.

"Si bien un desayuno en sí no importa en última instancia, proteger a cada neoyorquino judío sí", dijo Richman. "Hacemos un llamamiento al alcalde Mamdani para que sirva a toda la comunidad judía, especialmente en estos tiempos en los que está aumentando el antisemitismo violento".

Un portavoz de la ADL dijo a JNS que el grupo declinó patrocinar el desayuno de este año y posteriormente no recibió ninguna invitación para asistir.

En octubre, la ADL calificó las opiniones de Mamdani de "antisemitismo" después de que un vídeo de una conferencia de 2023 le mostrara acusando a las Fuerzas de Defensa de Israel de ser responsables de la violencia policial estadounidense.

En el desayuno del viernes participaron líderes de algunas de las mayores comunidades religiosas de Nueva York, entre ellos dos clérigos musulmanes, un pastor cristiano, un lama budista y un sacerdote hindú.

Los judíos estuvieron representados por la rabina Emily Cohen, de West Synagogue, una congregación reconstruccionista, quien relató su arresto en enero en un Hilton Garden Inn como parte de una protesta contra el ICE.

"Hasta ese día no había decidido si arriesgarme o no a ser arrestada", dijo Cohen. "Entonces envié un mensaje a un amigo que es miembro del personal de Judíos por la Justicia Racial y Económica".

Cohen describió a Judíos por la Justicia Racial y Económica como su "casa política". El grupo dice que forma parte del movimiento "Judíos por el alto el fuego" y que está asociado con Jewish Voice for Peace e IfNotNow, dos grupos de izquierda contrarios a Israel.

"Mi amigo me dijo que se arriesgaba a ser detenido porque sentía que lo necesitaba a nivel espiritual, y me di cuenta de que yo sentía lo mismo", dijo Cohen sobre unirse a las protestas contra ICE. "La religión suele caracterizarse como un hogar para la derecha, pero a mí me inspira continuamente la izquierda religiosa".

Los esfuerzos de divulgación judía de Mamdani durante su campaña electoral se limitaron sobre todo a grupos de izquierda, anti o no sionistas como Judíos por la Justicia Racial y Económica.

Organizaciones judías más convencionales, como la ADL, condenaron con frecuencia a Mamdani por su negativa a criticar lemas como "globalizar la intifada", que muchos entienden como un llamamiento a la violencia contra los judíos.

Más allá de la ADL, dos de las organizaciones judías más prominentes de Nueva York, la UJA-Federación de Nueva York y la Junta de Rabinos de Nueva York, dijeron a JNS que no patrocinaron la reunión de oración interreligiosa de este año como lo han hecho en años anteriores.

El rabino Joseph Potasnik, vicepresidente ejecutivo de la Junta de Rabinos, dijo que la junta no patrocinó el desayuno de oración este año, pero que también había declinado hacerlo en años anteriores.

Potasnik, que fue uno de los cinco rabinos seleccionados para el equipo de transición de Mamdani, asistió al desayuno, y el grupo dijo que "había miembros presentes".

UJA-Federación dijo a JNS que no patrocinó el desayuno de este año, pero tampoco respondió a preguntas sobre si asistió alguien de la Federación.

El corazón de un extranjero

El discurso de 20 minutos de Mamdani en el encuentro se centró en las críticas al ICE, incluidas denuncias bíblicas contra la agencia federal de aplicación de la ley.

"Llegan como sobre un caballo pálido, y dejan un camino de ruinas a su paso", dijo, aludiendo al Libro del Apocalipsis. "Agentes enmascarados pagados con nuestros propios impuestos violan la Constitución y siembran el terror entre nuestros vecinos".

Mamdani se refirió repetidamente a las enseñanzas de la Biblia hebrea sobre el cuidado de los extranjeros.

"Pienso en Éxodo 23:9, las palabras de la Torá: 'No oprimirás al extranjero, pues conocéis el corazón del extranjero, ya que fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto'", dijo Mamdani. "Pocos han permanecido tan firmes junto a los perseguidos como los neoyorquinos judíos".

También bromeó sobre su crianza como musulmán en una ciudad con la diversidad religiosa de Nueva York.

"Todavía recuerdo cuando volvía a casa del bar mitzvah de un amigo en Ansche Chesed exigiendo una explicación a mi padre", dijo Mamdani. "'Baba', le pregunté, '¿por qué los niños musulmanes no tienen bar mitzvá también?' Aún no he recibido una respuesta satisfactoria".

Mamdani, que se enfrenta al escrutinio del Congreso por rescindir de las órdenes ejecutivas diseñadas para combatir el odio a los judíos, firmó una orden ejecutiva durante su discurso para reafirmar las leyes de "ciudad santuario" de la ciudad de Nueva York destinadas a proteger a los inmigrantes ilegales de la deportación.

© JNS