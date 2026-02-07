Activista antiisraelí aventaja a un excongresista, marginado por AIPAC, en las primarias especiales de Nueva Jersey

Publicado por Jonathan D. Salant 7 de febrero, 2026

Analilia Mejía, una activista progresista respaldada por algunos de los críticos más acérrimos de Israel en el Congreso, mantiene una estrecha ventaja para la candidatura demócrata a un escaño vacante en la Cámara de Representantes de EEUU en Nueva Jersey frente al excongresista Tom Malinowski.

El viernes por la tarde, Mejía tenía 18.058 votos (28,9%) y Malinowski 17.382 votos (27,8%) en las primarias especiales en el Distrito 11 del Congreso de Nueva Jersey.

Dada la fuerte tonalidad azul del distrito, el ganador de las primarias demócratas será un fuerte favorito para ganar las elecciones especiales del 16 de abril contra Joe Hathaway, republicano, para suceder a la demócrata Mikie Sherrill, que renunció a su escaño en el Congreso cuando fue elegida gobernadora de Nueva Jersey el pasado noviembre.

En el pasado, el Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos ha apoyado a Malinowski, exsubsecretario de Estado y congresista durante dos mandatos, que lideró durante toda la noche hasta que Mejía se adelantó y se mantuvo en esa posición con el 93% de los votos escrutados hasta el viernes por la tarde.

En esta ocasión, el Proyecto Democracia Unida del AIPAC gastó $2,3 millones contra el favorito, que tiene un historial de defensa del Estado judío, en anuncios negativos, llamadas telefónicas y correos.

Mejía ha acusado a Israel de cometer genocidio en Gaza, ha prometido no hacer un viaje a Israel financiado por el AIPAC y ha recibido el apoyo del senador Bernie Sanders (I-Vt.), Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) y Ayanna Pressley (D-Mass.)

J Street respaldó esta vez a Malinowski, y Patrick Dorton, portavoz del super PAC AIPAC, dijo a JNS el mes pasado que había "varios candidatos en esta carrera que apoyan mucho más la relación entre Estados Unidos e Israel que Tom Malinowski".

Malinowski declaró a JNS el mes pasado que se negaba a comprometerse a apoyar al 100% al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"Estoy en la corriente dominante tanto del Partido Demócrata como de la comunidad judía al apoyar firmemente a Israel y su derecho a defenderse, al tiempo que soy crítico con algunas de las políticas del Gobierno de Netanyahu", dijo entonces Malinowski.

"Si la definición de pro-Israel del AIPAC excluye a alguien como yo, no quedará suficiente gente pro-Israel en Estados Unidos para apoyar una alianza por Israel", dijo a JNS el mes pasado.

El cofundador del Comité de la Campaña por el Cambio Progresista, Adam Green, atribuyó el éxito de Mejía a sus posiciones sobre los temas.

"La trascendental actuación de Analilia Mejía demuestra que los votantes, cuando se les da a elegir, quieren demócratas con una visión inspiradora que desafíen audazmente los poderosos intereses en nombre de las familias trabajadoras", declaró Green.

"Esta es la segunda gran primaria del Congreso en dos semanas donde los votantes eligieron al candidato más progresista y dejaron claro que quieren demócratas que sacudan un sistema político y económico roto -no solo ser anti-Trump", dijo.

