Comienzan en Omán las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en medio de la amenaza de un enfrentamiento militar

Altos funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones directas el viernes en Omán en medio de un aumento de las tensiones y advertencias de ambas partes de que el enfrentamiento podría derivar en una confrontación militar.

Las negociaciones se producen en el contexto de un significativo aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio y de una retórica cada vez más tensa entre Washington y Teherán, tras la violenta represión iraní de las protestas antigubernamentales en todo el país y las continuas disputas sobre sus programas nuclear y de misiles balísticos.

La delegación estadounidense está encabezada porel enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, mientras que el equipo iraní está encabezado por el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

"Irán entra en la diplomacia con los ojos abiertos y una memoria firme del año pasado", dijo Araghchi en un post en X. "Nos comprometemos de buena fe y nos mantenemos firmes en nuestros derechos. Los compromisos deben cumplirse. La igualdad de condiciones, el respeto mutuo y el interés recíproco no son retórica, sino una obligación y los pilares de un acuerdo duradero".

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al Busaidi, dijo que mantuvo consultas por separado el viernes con altas delegaciones iraníes y estadounidenses en Mascate antes de que comenzaran las conversaciones.

Según un comunicado emitido el X por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán, Al Busaidi se reunió con la delegación iraní encabezada por Araghchi, así como con la delegación estadounidense encabezada por Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Trump.

"Las consultas se centraron en preparar las condiciones apropiadas para la reanudación de las negociaciones diplomáticas y técnicas, al tiempo que subrayaron su importancia a la luz del deseo de las partes de garantizar su éxito, en pos de una seguridad y estabilidad sostenibles", dijo.

Al Busaidi reiteró el compromiso de Omán de "seguir apoyando el diálogo y el acercamiento entre las partes" y de trabajar con los socios regionales e internacionales para alcanzar soluciones políticas mutuamente aceptables.

Se trata de la primera reunión de funcionarios estadounidenses e iraníes desde la guerra entre Israel y la República Islámica el pasado junio, que terminó poco después de que Estados Unidos bombardeara las principales instalaciones nucleares iraníes. Las conversaciones se celebran tras días de incertidumbre sobre su lugar y alcance, después de que una reunión prevista previamente en Estambul fuera cancelada por desacuerdos sobre el formato y el orden del día.

Aunque Irán ha afirmado que las conversaciones se centrarán exclusivamente en su programa nuclear y en el alivio de las sanciones, funcionarios estadounidenses han insistido en que cualquier acuerdo significativo debe abordar también el programa de misiles balísticos de Irán, su apoyo a organizaciones terroristas regionales y el trato que dispensa a sus propios ciudadanos.

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio dijo esta semana que limitar las conversaciones al expediente nuclear sería insuficiente."Para que las conversaciones conduzcan realmente a algo significativo, tendrán que incluir ciertas cosas", dijo Rubio, citando el programa de misiles de Irán, su actividad regional por delegación y su historial en materia de derechos humanos.

En las últimas semanas, Trump ha advertido de que Washington está preparado para usar la fuerza si fracasa la diplomacia, describiendo el despliegue de tropas, buques de guerra y aviones estadounidenses adicionales en la región como una "armada." Irán ha respondido amenazando con golpear a Israel y a los activos militares estadounidenses en Oriente Próximo en caso de ataque estadounidense.

A pesar de la voluntad declarada de Washington de negociar, funcionarios estadounidenses han expresado su escepticismo sobre las perspectivas de un acuerdo. Rubio dijo que no estaba seguro de que se pudiera llegar a un acuerdo, pero que la administración estaba dispuesta a poner a prueba las intenciones de Irán.

Funcionarios israelíes han seguido de cerca las conversaciones, en medio de la preocupación de que Irán esté utilizando la diplomacia para ganar tiempo mientras avanza en sus capacidades nucleares y fortalece a sus apoderados regionales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó al Gabinete de Seguridad el jueves por la tarde para discutir la profundización de la crisis de Irán antes de las conversaciones entre Washington y Teherán en Omán.

