Lindsey Graham suspende una reunión con el jefe del Ejército libanés por su postura sobre Hezbolá

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de febrero, 2026

El senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) dijo el jueves que había terminado abruptamente una reunión con el jefe militar de Líbano en Beirut después de que se negara a calificar a Hezbolá como una organización terrorista, planteando nuevas dudas sobre la fiabilidad del Ejército libanés como socio en materia de seguridad.

"Le pregunté a bocajarro si cree que Hezbolá es una organización terrorista", escribió Graham en X, refiriéndose a una reunión con el comandante de las Fuerzas Armadas libanesas, el general Rodolphe Haykal. "Me dijo: 'No, no en el contexto del Líbano'. Con eso, di por terminada la reunión".

Graham dijo que Hezbolá es "claramente una organización terrorista", y señaló que tiene "sangre estadounidense en sus manos", incluido el atentado de 1983 contra el cuartel de los marines estadounidenses en Beirut. Subrayó que Hezbolá ha sido designado organización terrorista extranjera tanto por administraciones republicanas como demócratas desde 1997.

"Mientras exista esta actitud por parte de las Fuerzas Armadas libanesas, no creo que tengamos en ellas un socio fiable", escribió Graham. "Estoy cansado del doble discurso en Oriente Próximo. Hay demasiado en juego".

Las Fuerzas Armadas Libanesas anunciaron el 8 de enero que habían completado la primera fase de su plan de desarme nacional, ampliando su control operativo en el sur de Líbano como parte de los esfuerzos para "extender la autoridad del Estado exclusivamente a través de sus propias fuerzas sobre la totalidad del territorio libanés".

Según las mismas, la primera fase se centró en aumentar la presencia de tropas, asegurar zonas clave y ampliar el control operativo en el sector sur del río Litani, excluyendo las zonas que, en sus palabras, siguen bajo ocupación israelí. Israel sigue manteniendo cinco posiciones estratégicas en las colinas del sur del Líbano a lo largo de la frontera, alegando la necesidad de impedir que Hezbolá reconstruya su capacidad de ataque cerca de las comunidades israelíes.

El plan de cinco fases Escudo de la Patria del ejército libanés pretende desarmar a todas las milicias no estatales de Líbano, centrándose en la organización terrorista Hezbolá, respaldada por Irán.

Hezbolá abrió un segundo frente contra Israel el 8 de octubre de 2023, un día después de la masacre de Hamás en el sur de Israel, lanzando ataques sostenidos con cohetes y misiles contra comunidades israelíes del norte. Los combates terminaron con un alto el fuego mediado por Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024, que exigía el desarme de Hezbolá y el despliegue del Ejército libanés para garantizar el monopolio de las armas en el país.

Israel ha dicho en repetidas ocasiones que espera que el Gobierno y el Ejército libaneses cumplan plenamente esos compromisos. En una declaración del 8 de enero, la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén afirmó que el acuerdo de alto el fuego "establece claramente que Hezbolá debe desarmarse por completo", calificándolo de "imperativo para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano".

La Oficina del Primer Ministro dijo que aunque los pasos dados por el Gobierno libanés y las Fuerzas Armadas Libanesas hacia el desarme son "un comienzo alentador", siguen estando "lejos de ser suficientes", citando los continuos esfuerzos de Hezbolá para rearmar y reconstruir su infraestructura terrorista con apoyo iraní.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró: "Los hechos siguen siendo que aún existe una amplia infraestructura militar de Hezbolá al sur del Litani."

"El objetivo de desarmar a Hezbolá en el sur del Líbano sigue estando lejos de lograrse", dijo el ministerio, dando a conocer imágenes que, aseguró, muestran emplazamientos de Hezbolá que aún no han sido desmantelados.

El comunicado añade que Hezbolá sigue rearmándose con apoyo iraní, y califica de "lamentable" que se hayan dado casos de cooperación entre elementos de las Fuerzas Armadas libanesas y Hezbolá.

"Hay que subrayar que los ataques de las FDI contra Hezbolá no retrasan el objetivo de desarmar a la organización, sino que, por el contrario, lo hacen avanzar", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las FDI dijeron que lanzaron una oleada de ataques el jueves por la noche contra la infraestructura terrorista de Hezbolá en "varias zonas del Líbano".

© JNS