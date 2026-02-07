Consumer Reports nombra al Tesla Model Y como el mejor vehículo eléctrico de 2026

Publicado por Nicholas Ballasy 7 de febrero, 2026

Consumer Reports nombró al Tesla Model Y el mejor vehículo eléctrico para el año 2026.

El último Model Y ocupó el primer puesto en la nueva lista de Consumer Reports 2026 Top Picks.

"El Model Y combina un diseño práctico y elegante, una gran autonomía, prestaciones de deportivo y acceso a la amplia red de supercargadores de Tesla. Renovado para 2026, el último Model Y ha recibido numerosas actualizaciones.

"Al igual que la versión del año pasado, el Y revisado sigue beneficiándose de una aceleración emocionante, una conducción afilada, unos asientos delanteros cómodos y unas vistas hacia delante maravillosamente despejadas. Y lo que es más importante, su fiabilidad sigue mejorando, lo que lo hace más atractivo que nunca", escriben también.

Cuando el Model Y se presentó por primera vez en 2019, el CEO de Tesla, Elon Musk, dijo que tendría la "funcionalidad de un SUV, pero se conducirá como un deportivo".

El modelo está disponible actualmente en varios acabados: Tracción trasera, Tracción total, Tracción trasera Premium, Tracción total Premium y Tracción total Performance.

