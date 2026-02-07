La Unión Europea acusa a TikTok de fomentar la adicción y violar sus normas digitales

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de febrero, 2026

La Unión Europea intensificó el viernes el escrutinio sobre TikTok, al acusar a la plataforma de infringir las normas digitales del bloque mediante la incorporación de elementos de diseño que fomentan un uso compulsivo. En una evaluación preliminar publicada por la Comisión Europea, los funcionarios señalaron diferentes funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones push y el algoritmo de recomendaciones altamente personalizado de TikTok como elementos diseñados para mantener a los usuarios conectados durante períodos prolongados sin las salvaguardas adecuadas.

De acuerdo con lo comunicado por la Comisión, TikTok no evaluó de manera suficiente la forma en que estos mecanismos podrían afectar el bienestar mental y físico de los usuarios, especialmente de los más jóvenes, ni adoptó medidas suficientes para mitigar dichos riesgos. El informe también sugiere que los controles parentales y las herramientas de gestión del tiempo de uso que ofrece la plataforma resultan insuficientes.

“La adicción a las redes sociales puede tener efectos perjudiciales en las mentes en desarrollo de niños y adolescentes”, afirmó la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para la soberanía tecnológica, la seguridad y la democracia. La funcionaria también destacó que la rendición de cuentas es un principio central del marco regulatorio europeo, al explicar: “La Ley de Servicios Digitales hace responsables a las plataformas de los efectos que pueden tener sobre sus usuarios. En Europa, hacemos cumplir nuestra legislación para proteger a nuestros niños y a nuestros ciudadanos en línea”.

El nuevo señalamiento contra TikTok se produce en medio de una presión legal más amplia contra las empresas de redes sociales por acusaciones de diseñar deliberadamente productos adictivos para niños. TikTok resolvió recientemente una demanda con este tipo de señalamientos, al igual que Snap, la empresa matriz de Snapchat, poco antes de que el caso llegara a juicio.