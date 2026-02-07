Una corte de apelaciones falla a favor de la Administración Trump en una decisión sobre detenciones masivas

Publicado por Misty Severi 7 de febrero, 2026

Una corte federal de apelaciones otorgó una victoria a la Administración Trump el viernes por la noche al respaldar su política de detenciones masivas que encierra a la mayoría de las personas que pretende deportar.

El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Texas se dividió en el fallo con dos jueces dictaminando que la Administración Trump tenía la interpretación correcta de la ley de inmigración cuando se trata de la capacidad de detener a personas que serán deportadas, según Politico.

"El hecho de que anteriores Administraciones decidieran utilizar menos de su plena autoridad para hacer cumplir la ley... no significa que carecieran de autoridad para hacer más", escribió para la mayoría la juez Edith Jones, quien fue nombrada por el presidente Ronald Reagan.

El caso se centra en la interpretación de una ley que exige que los inmigrantes que aún son "solicitantes de admisión" sean retenidos sin fianza mientras buscan ser admitidos en Estados Unidos.

Anteriormente, la ley se interpretaba como nuevos migrantes ilegales y no como aquellos que llevan años en el país de forma ilegal, pero la Administración Trump dijo en julio que cualquier persona apuntada para la deportación sería tratada como un "solicitante de admisión", y por lo tanto sujeta a detención.

La juez Dana Douglas, quien fue nombrada por el expresidente Joe Biden, afirmó en su voto particular que el fallo obligaría a detener sin fianza a hasta dos millones de inmigrantes residentes en Estados Unidos.

"Al colar un mosquito, la mayoría se traga un camello", escribió. "La lectura del estatuto propuesta por el Gobierno significaría que, a efectos de detención de inmigrantes, la frontera está ahora en todas partes. Esa no es la ley que aprobó el Congreso, y si lo hubiera hecho, habría hablado mucho más claro".

Aunque el fallo es una victoria para la Administración Trump, la sentencia aún podría ser recurrida ante la Corte Suprema después de que otras cortes señalaran que no estaban de acuerdo con la interpretación.

