Zelenski afirma que EEUU quiere que la guerra en Ucrania termine antes de junio

Publicado por Carlos Dominguez 7 de febrero, 2026

Washington quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia concluya antes de junio y ha planteado acoger nuevas conversaciones entre ambas partes la próxima semana, según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario dijo que EEUU "ha propuesto por primera vez que los equipos negociadores de Ucrania y Rusia se reúnan en Estados Unidos, posiblemente en Miami, dentro de una semana", según declaraciones que permanecieron embargadas hasta la mañana de este sábado. Zelenski añadió que Estados Unidos quiere que la guerra termine "antes del inicio del verano, en junio".

La Administración Trump ha estado presionando tanto a Moscú como a Kiev para poner fin a un conflicto que ya se acerca a los cuatro años, tras haber mediado recientemente en un encuentro entre ambas delegaciones en Abu Dabi. Sin embargo, aún no se ha logrado un acuerdo sobre la delicada cuestión territorial.

Ucrania no aceptará acuerdos que afecten su soberanía

Rusia, que controla cerca del 20% del territorio ucraniano, exige obtener el dominio total de la región oriental de Donetsk como parte de un eventual pacto. Ucrania, por su parte, sostiene que no firmará ningún acuerdo que no impida a Rusia volver a invadir.

El mandatario ucraniano ha expresado reiteradamente su frustración por lo que considera exigencias desproporcionadas hacia Kiev en comparación con las dirigidas al Kremlin. En sus declaraciones publicadas este sábado, Zelenski aseguró que no aceptará que Washington y Moscú alcancen acuerdos a espaldas de Ucrania, especialmente si afectan a su soberanía.

También señaló que ambas partes siguen sin lograr un "entendimiento común" sobre el control de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde 2022.

Rusia lanzó "ataque masivo" contra la red eléctrica de Ucrania

Un "ataque masivo" de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética de Ucrania provocó cortes de luz en todo el país, informó este sábado el operador estatal de la red eléctrica.

Las autoridades ucranianas acusan a Rusia de atacar de forma intencionada la infraestructura energética, lo que ha provocado apagones que han dejado a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción en pleno invierno, con temperaturas muy por debajo de cero.

"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana", afirmó este sábado el operador Ukrenergo en un comunicado publicado en la plataforma de mensajería Telegram.

"Debido a los daños causados por el enemigo, se han aplicado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", aseguró.

El Ejército polaco anunció, por su parte, que desplegó aviones para proteger su espacio aéreo, como suele ocurrir en caso de bombardeos rusos contra el oeste de Ucrania.