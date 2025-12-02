Venezuela: tras el fin del ultimátum a Maduro, Trump reúne a su equipo y evalúa las próximas medidas contra el régimen chavista

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 1 de diciembre, 2025

El pasado 21 de noviembre, tras meses de presión militar, legal y diplomática, el presidente Donald Trump finalmente mantuvo una conversación con el dictador venezolano Nicolás Maduro, sobre quien pesa una acusación formal por tráfico de drogas en el Distrito Sur de Nueva York y una recompensa de $50 millones por sus vínculos con el narcoterrorismo.

En dicha llamada, de acuerdo con Reuters, Trump le dio a Maduro hasta el 28 de noviembre para salir de Venezuela junto a sus familiares, prometiéndole un salvoconducto inédito tras acusar al dictador de liderar al Cártel de los Soles, una organización terrorista extranjera donde participan generales venezolanos y altos jerarcas del régimen chavista, incluido Maduro y Diosdado Cabello, su segundo hombre al mando.

El plazo de ese ultimátum finalmente venció y este lunes el presidente Trump se reunió con su equipo de seguridad y principales asesores para evaluar las próximas medidas para presionar al régimen chavista, informó Reuters.

Hasta el momento, no hubo detalles sobre la reunión ni de lo que se planificó, pero el encuentro se produce mientras la Casa Blanca intensifica su presión en el Mar Caribe y el Pacífico, donde el Ejército estadounidense ya ha hundido al menos 21 narcolanchas, muchas de ellas vinculadas al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, ambas organizaciones vinculadas directamente a Maduro según Washington.

También llega después de que el presidente estadounidense declarara que el espacio aéreo venezolano ahora está totalmente cerrado, una declaración que causó mucha incertidumbre en Caracas y elevó las especulaciones sobre ataques en territorio venezolano, una opción que la Casa Blanca aún no ha descartado en su estrategia de presión.

Asimismo, Reuters también informó detalles inéditos de la conversación entre Trump y Maduro, anteriormente revelada por el Miami Herald.

En la llamada, que duró apenas quince minutos, Maduro ofreció a Trump una serie de condiciones para dejar el poder que fueron consideradas inadmisibles en su mayoría.

Entre las condiciones planteadas estaban: amnistía legal completa para el propio Maduro y sus familiares, eliminación de todas las sanciones estadounidenses contra el dictador chavista y su séquito, la eliminación del caso contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, el levantamiento de sanciones a más de 100 funcionarios del régimen venezolano y, finalmente, que Delcy Rodríguez, la vicepresidente chavista, lidere un proceso de transición antes de convocar nuevas elecciones.

Rodríguez, una alta jerarca del régimen chavista, es hermana de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano que responde a Maduro. Durante este lunes, Jorge Rodríguez fue consultado por una periodista sobre la conversación entre Maduro y Trump, y el líder chavista se negó a responder la pregunta, un síntoma que la llamada no salió como esperaban en Caracas.

Este lunes, en un aparente intento de desafiar a Washington, Maduro concentró a cientos de funcionarios públicos en las cercanías del Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y envió un mensaje directo a Estados Unidos y sus enemigos en cadena de radio y televisión: “No nos podrán sacar jamás, bajo ninguna circunstancia, del camino de la revolución”.

Justo apenas días después del ultimátum, el dictador mostró una imagen enérgica y sonriente, incluso animándose a bailar en el escenario mientras el público y sus cercanos en el escenario aplaudían.

Incluso, el dictador reconoció que EEUU lideró un esfuerzo de “22 semanas de terrorismo psicológico, que nos han puesto a prueba”. Sin embargo, Maduro afirmó que se mantienen imperturbables ante las amenazas, en un claro desafío a Washington y al presidente Trump, quien ahora deberá decidir, junto a sus asesores, como seguirá la presión contra Caracas.