EEUU instala un radar en Trinidad y Tobago para reforzar la vigilancia en el Caribe

El presidente Donald Trump se reúne en conferencia con los soldados en servicio en el Caribe AFP.

Publicado por Diane Hernández 28 de noviembre, 2025

Washington está colaborando con Trinidad y Tobago en la instalación de un sistema de radar en un nuevo aeropuerto del país caribeño, confirmó la primera ministra Kamla Persad-Bissessar en declaraciones televisadas que generaron inquietud entre autoridades locales. La información fue reportada por la agencia AFP.

El anuncio llega en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región. En agosto, Washington desplegó en el Caribe una flotilla que incluye el portaaviones más grande del mundo, oficialmente para reforzar la lucha contra el narcotráfico. El objetivo son tanto los cárteles como el régimen de Venezuela, país ubicado a unos diez quilómetros de Trinidad y Tobago.

Marines en territorio trinitense y cooperación ampliada

Persad-Bissessar explicó que marines estadounidenses se encuentran actualmente en Trinidad y Tobago y que están en estrecha colaboración para la construcción del nuevo aeropuerto.

"El plan allí incluye la pista, la carretera y el radar", afirmó la primera ministra. "Nos ayudarán a mejorar nuestra vigilancia y la inteligencia de los radares para los narcotraficantes en nuestras aguas y fuera de nuestras aguas", añadió.

La isla ya había recibido a finales de octubre al buque estadounidense USS Gravely, y del 16 al 21 de noviembre se llevaron a cabo nuevos ejercicios militares conjuntos, parte del aumento de cooperación bilateral en materia de seguridad marítima y antidrogas.

Preocupación en Tobago y pedido de explicaciones

El anuncio provocó reacciones inmediatas. Farley Augustine, secretario en Jefe de la Asamblea de Tobago, exigió “detalles completos” sobre la instalación prevista, insistiendo en que la población tiene derecho a conocer el propósito y alcance del equipo militar.

La Asamblea adelantó que se organizará una reunión formal con miembros del gabinete y agencias relevantes para esclarecer el proyecto, al tiempo que reiteró la “postura de neutralidad de Tobago”.

Washington niega planes de usar Trinidad y Tobago contra Venezuela

Persad-Bissessar, una aliada política del presidente Donald Trump, aseguró que Washington nunca ha solicitado utilizar territorio trinitense para atacar a Venezuela. Las tensiones entre ambos países caribeños se agudizaron después de que Caracas cancelara acuerdos gasíferos bilaterales.

AFP también confirmó que Granada informó haber recibido una solicitud similar de Estados Unidos para instalar un radar en su aeropuerto, situado a unos 100 kilómetros al norte de Venezuela, lo que sugiere un patrón regional en la estrategia de vigilancia de Washington.