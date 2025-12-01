Trump confirma la llamada con Maduro y le planteó: si se quiere salvar con su familia, debe salir de inmediato de Venezuela

Publicado por Virginia Martínez 30 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump confirmó que sostuvo una llamada con Nicolás Maduroa finales de la semana del 16 de noviembre, un contacto que, según fuentes reportes del Miami Herald y el New York Times, incluyó un mensaje directo: si el líder socialista quería garantizar su seguridad y la de su familia, debía abandonar Venezuela de inmediato. El propio Trump evitó calificar la conversación, limitándose a señalar que solo fue “una llamada telefónica”.

Según esos reportes, la Administración Trump ofreció a Maduro, a su esposa y a su hijo una salida segura del país, una propuesta que buscaba facilitar una transición política que Washington considera necesaria para recuperar la democracia venezolana. Pero la condición central —que el mandatario dejara el poder de forma inmediata— fue rechazada por el líder socialista.

Las condiciones de Maduro que frenaron cualquier acuerdo

De acuerdo con el Miami Herald, Maduro llegó a la conversación con exigencias que Estados Unidos consideró inaceptables: una amnistía global para todos los crímenes atribuidos a su Gobierno y aliados, y la posibilidad de conservar el control de las fuerzas armadas, una fórmula similar a la aplicada en Nicaragua durante la transición de 1991.

Ambas solicitudes fueron descartadas de inmediato por el equipo de Trump, lo que llevó a que la llamada concluyera sin avances.