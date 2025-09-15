El Pentágono envía cinco F-35B a Puerto Rico mientras aumentan las tensiones con Venezuela en el Caribe

Un F-35B de Estados Unidos en el aeropuerto José Aponte de la Torre (Puerto Rico) AFP .

El Departamento de Defensa (DOD) envió cinco aviones de combate F-35B a Puerto Rico para fortalecer su presencia militar en el mar Caribe, mientras continúan las tensiones en la región entre la Administración Trump y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Este domingo, los aviones de combate estadounidenses aterrizaron en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre, anteriormente conocido como base Roosevelt Roads. Testigos y otros medios afirmaron haber visto también un Boeing C-5 del Ejército sobrevolando la zona.

Este último movimiento lanzado por el Pentágono refuerza el objetivo del presidente Donald Trump de acabar con los criminales que trasladan a través del mar Caribe cargamentos de droga desde países como Venezuela y desembarcan en los Estados Unidos.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, agradeció a la Administración Trump por tener entre sus metas acabar con el narcotráfico en la región del Caribe.

"Creo que es la primera vez que vemos a un presidente de los Estados Unidos atacar el problema de raíz. Es la primera vez que vemos, por fin, que atendemos al continente americano. Destinar a las tropas para defender, no solo a Puerto Rico, también a la nación americana de la entrada de esta droga me parece que es lo que había que hacer", dijo González.

"Es una decisión valiente, acertada e inteligente y en Puerto Rico la recibimos con los brazos abiertos", agregó. También se refirió a Maduro como el "líder del cartel venezolano".

Las tensiones bilaterales se acentuaron después de que el Pentágono destruyera una narcolancha que se dirigía a los EEUU por el mar Caribe -fueron abatidos 11 criminales- y con la posterior respuesta del régimen de Maduro enviando dos aviones de combate F-16 que sobrevolaron un destructor estadounidense.

Miembros de la Administración Trump como el vicepresidente JD Vance o el secretario de Guerra -anteriormente, de Defensa-, Pete Hegseth, no tardaron en defender las acciones tomadas con el narcotráfico en la región.

Posteriormente, el dictador venezolano amenazó a Washington y lanzó una operación militar por la presencia de buques y aviones de guerra estadounidenses en el mar Caribe.