El Pentágono envía cinco F-35B a Puerto Rico mientras aumentan las tensiones con Venezuela en el Caribe
Es el último movimiento de la Administración Trump para acabar con el narcotráfico en la región. La gobernadora de Puerto Rico aplaude la decisión.
El Departamento de Defensa (DOD) envió cinco aviones de combate F-35B a Puerto Rico para fortalecer su presencia militar en el mar Caribe, mientras continúan las tensiones en la región entre la Administración Trump y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Este domingo, los aviones de combate estadounidenses aterrizaron en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre, anteriormente conocido como base Roosevelt Roads. Testigos y otros medios afirmaron haber visto también un Boeing C-5 del Ejército sobrevolando la zona.
Este último movimiento lanzado por el Pentágono refuerza el objetivo del presidente Donald Trump de acabar con los criminales que trasladan a través del mar Caribe cargamentos de droga desde países como Venezuela y desembarcan en los Estados Unidos.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, agradeció a la Administración Trump por tener entre sus metas acabar con el narcotráfico en la región del Caribe.
"Creo que es la primera vez que vemos a un presidente de los Estados Unidos atacar el problema de raíz. Es la primera vez que vemos, por fin, que atendemos al continente americano. Destinar a las tropas para defender, no solo a Puerto Rico, también a la nación americana de la entrada de esta droga me parece que es lo que había que hacer", dijo González.
"Es una decisión valiente, acertada e inteligente y en Puerto Rico la recibimos con los brazos abiertos", agregó. También se refirió a Maduro como el "líder del cartel venezolano".
Las tensiones bilaterales se acentuaron después de que el Pentágono destruyera una narcolancha que se dirigía a los EEUU por el mar Caribe -fueron abatidos 11 criminales- y con la posterior respuesta del régimen de Maduro enviando dos aviones de combate F-16 que sobrevolaron un destructor estadounidense.
Miembros de la Administración Trump como el vicepresidente JD Vance o el secretario de Guerra -anteriormente, de Defensa-, Pete Hegseth, no tardaron en defender las acciones tomadas con el narcotráfico en la región.
Posteriormente, el dictador venezolano amenazó a Washington y lanzó una operación militar por la presencia de buques y aviones de guerra estadounidenses en el mar Caribe.