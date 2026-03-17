La presencia de Irán en el Mundial 2026 sigue en el limbo: proponen cambiar las sedes de sus juegos a México

El combinado nacional de Irán, antes de un partido. Imagen de archivo AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 17 de marzo, 2026

La presencia de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es toda una incógnita debido al conflicto en Oriente Medio y a la falta de garantías para salvaguardar la seguridad de su delegación, tal y como afirmó el presidente Donald Trump. Por ello, las autoridades deportivas y diplomáticas del régimen islamista buscan la manera de que su combinado nacional pueda estar presente en el torneo sin sufrir ningún tipo de represalia.

La última propuesta para que los futbolistas iraníes puedan disputar la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 proviene de la boca del presidente de la Federación de Fútbol de Irán.

Mehdi Taj sugirió la posibilidad de trasladar los tres juegos de la fase de grupos a estadios mexicanos. En un principio, Irán tiene programado disputarlos en dos ciudades estadounidenses: dos en Los Angeles (frente a Bélgica y Nueva Zelanda) y uno en Seattle (contra Egipto).

"Dado que Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad del combinado nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos. Estamos en negociaciones con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se jueguen en México", dijo Taj, en un mensaje transmitido por la Embajada de Irán en México.

A esto hay que añadir que Irán estableció su residencia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Tucson (Arizona), por lo que también estarían buscando un nuevo lugar para establecer su base de concentración.

La semana pasada, Trump afirmó que, pese a que era "bienvenido" a la Copa Mundial de la FIFA 2026, no era "apropiado" que el combinado nacional asistiese al torneo "por su propia seguridad".

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia seguridad", escribió Trump en Truth Social.