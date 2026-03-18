EN VIVO | Irán promete una venganza mundial para vengar a Larijani: "Golpeará a todos, sin distinción de riqueza, religión o raza"

Publicado por Israel Duro 18 de marzo, 2026

La eliminación de Alí Larijani, el hombre más poderoso de Irán desde que estalló la guerra de Oriente Medio y Alí Jamenei perdió la vida en un bombardeo inicial, ha desatado anuncios de venganza en las Fuerzas Armadas iraníes. El ministro de Exteriores del Régimen de los Ayatolás, Abás Araqchi, advirtió de que "la ola de repercusiones mundiales acaba de empezar y golpeará a todos, sin distinción de riqueza, religión o raza".

Además, ambos bandos han comenzado a utilizar armamento más poderoso del usado hasta el momento en el conflicto. EEUU destruyó silos de misiles ocultos en los alrededores del estrecho de Ormuz utilizando por primera vez en el conflicto proyectiles de 5.000 libras, mientras que Irán estrenó su misil superpesado Sejil para atacar Israel.

El precio del petróleo sigue alrededor de los 100 dólares por barril como consecuencia de la escalada militar en Oriente Medio y la resistencia de los aliados estadounidenses a responder al llamado de Donald Trump para participar en la liberación del estrecho de Ormuz. No obstante, el oro negro bajó ligeramente gracias al anuncio de Iraq de que comenzará a exportar crudo a través de un oleoducto por el Kurdistán iraquí autónomo hasta Turquía.

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06:55 Irán amenaza: la guerra 'golpeará a todos'



11:20 18/03/2026 11:20 18/03/2026 "La ola de repercusiones mundiales acaba de empezar y golpeará a todos, sin distinción de riqueza, religión o raza", advirtió el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

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​Por su parte, el jefe del ejército iraní, Amir Hatami, amenazó con vengar la muerte en un bombardeo israelí en Teherán de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. "La sangre pura de esta gran mártir [Larijani] y de los demás mártires queridos será vengada", afirmó el general Hatami en un comunicado de la agencia Tasnim.

06:40 Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní, Esmail Jatib 11:58 18/03/2026 11:58 18/03/2026 El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este miércoles que su ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Jatib.



"La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado también", dijo el ministro israelí en un comunicado. Su muerte se suma a la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, confirmada el martes por las autoridades de Teherán.

06:10 El precio modera su precio alrededor de los $100 por barril tras el anuncio de que Iraq exportará petróleo a través del Kurdistán iraquí y Turquía 11:41 18/03/2026 11:41 18/03/2026 El precio del barril de Brent bajó un 2,82 % hasta los 100,5 dólares al cierre de las bolsas asiáticas, que se mostraron algo más tranquilas, y el del West Texas Intermediate (WTI) perdió más del 4 % hasta los 92 dólares.



Unas fluctuaciones que llegan tras el anuncio de Irak de que reanudará una parte de sus exportaciones de petróleo, es decir, 250.000 barriles diarios transportados por oleoducto hasta un puerto turco, tras un acuerdo con las autoridades del Kurdistán iraquí autónomo.



05:40 Fuertes explosiones en Erbil 11:40 18/03/2026 11:40 18/03/2026 Al menos cuatro fuertes explosiones retumbaron en Erbil, capital del Kurdistán autónomo en el norte de Irak, según periodistas de AFP, después de que los grupos armados proiraníes hayan encadenado en los últimos días ataques con drones contra militares e intereses estadounidenses.

05:20 Israel ataca Beirut y Tiro -

11:39 18/03/2026 11:39 18/03/2026 El ejército israelí lanzó repetidos ataques contra el centro de Beirut, causando al menos seis muertos, según las autoridades.



También llevó a cabo bombardeos en el este y el sur del Líbano, donde una orden de evacuación provocó el pánico en la región de Tiro, un puerto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

04:38 Irán ejecuta a un presunto espía de Israel

11:38 18/03/2026 11:38 18/03/2026 Las autoridades iraníes ejecutaron a un hombre condenado por espiar a favor de Israel, la primera ejecución desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, informó el miércoles el poder judicial.



"La sentencia de muerte de un espía del régimen sionista, que suministraba imágenes e información sobre las ubicaciones sensibles del país a agentes del Mosad, se efectuó esta mañana", indicó la página web Mizan, del poder judicial iraní.

04:15 Proyectil iraní cae cerca de base australiana en Emiratos Árabes Unidos

11:36 18/03/2026 11:36 18/03/2026 Un proyectil iraní cayó cerca de un cuartel militar australiano en Emiratos Árabes Unidos, informó el primer ministro Anthony Albanese, quien indicó que no hubo heridos.