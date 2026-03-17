Colombia: Petro recupera la visa para entrar en EEUU hasta el final de su mandato

Gustavo Petro y Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca en febrero de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 17 de marzo, 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recuperó su visa para entrar en Estados Unidos este martes tras los acercamientos de su Gobierno con la Administración Trump. Tendrá vigencia hasta agosto, cuando concluye su mandato.

"Mi visa hacia EEUU como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato", indicó Petro a través de un mensaje publicado en redes sociales. "Después realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del Gobierno de EEUU".

Tras varios desencuentros entre ambos mandatarios, el presidente Donald Trump tomó la decisión de retirar la visa a su homólogo colombiano y a varios de sus familiares en septiembre de 2025, además de aplicarles sanciones económicas.

Trump también amenazó con llevar a cabo acciones similares a las producidas en Venezuela contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Tras varios meses de ruptura, las relaciones diplomáticas comenzaron a retomarse. En enero, ambos mandatarios acordaron hacer frente al grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se emplazaron para tener una conversación cara a cara en las siguientes semanas.

Esa reunión llegó a principios de febrero. Petro viajó a Washington DC y mantuvo una reunión con Trump en la Casa Blanca. En aquel momento, los dos dirigentes aseguraron que se llevan "muy bien" y prosiguieron con sus acuerdos para combatir al ELN.