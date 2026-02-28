El FMI dice que la deuda federal de EEUU es tan "grande" que representa un riesgo para la economía nacional y mundial

Publicado por Just The News / The Center Square 28 de febrero, 2026

(The Center Square) - Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que es probable que la deuda de Estados Unidos siga siendo elevada en los próximos años, representando un riesgo para ese país y para la economía mundial.

"La conclusión es que el déficit por cuenta corriente es demasiado grande", dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

La advertencia se produce mientras el Congreso estudia una resolución no vinculante para limitar los déficits al 3% del Producto Interior Bruto (PIB).

Según el FMI, se espera que el déficit público de Estados Unidos se mantenga entre el 7% y el 8% del PIB anual. Eso haría que la deuda pública alcanzara el 140% del PIB en 2.031, escribieron funcionarios del FMI en su primera revisión del Artículo IV de las políticas de la administración Trump.

"Si bien el riesgo de estrés soberano en Estados Unidos es bajo, la trayectoria ascendente de la relación deuda pública-PIB y los crecientes niveles de deuda a corto plazo-PIB representan un creciente riesgo de estabilidad para la economía estadounidense y mundial", señaló el Artículo IV informe.

La deuda de Estados Unidos se sitúa en torno a los 38 billones (trillion) de dólares, según el Departamento del Tesoro estadounidense, lo que pone de relieve la magnitud de los retos financieros analizados en el informe del FMI.

El informe del FMI también dijo que algunos de los aranceles de Donald Trump están trabajando en contra de sus políticas a favor del crecimiento.

"La reducción de la tributación de las propinas y el pago de horas extras, junto con los aumentos en el crédito fiscal por hijos, deberían impulsar los ingresos de los hogares", según el informe. "Sin embargo, los modelos del personal sugieren que las reducciones en Medicaid y asistencia alimentaria, combinadas con aranceles más altos, actuarán en la dirección opuesta, resultando en ingresos reales disponibles materialmente más bajos para el tercio inferior de la distribución de ingresos y un aumento en la tasa de pobreza".

Los funcionarios del FMI dijeron que Estados Unidos necesita un plan para hacer frente a sus desafíos financieros.

"Se necesita un plan de consolidación fiscal claro y con carga frontal para poner la relación deuda-PIB en una trayectoria descendente", dijo el informe.

"Lograr este necesario reajuste de la posición fiscal requerirá ir más allá de los esfuerzos en curso para identificar eficiencias en el gasto federal discrecional, no de defensa (que representa sólo el 15% de los desembolsos federales totales)", según el informe. "Más bien, la mayor parte de este ajuste tendrá que ser sufragado por aumentos de los ingresos federales y un reequilibrio de los programas de prestaciones sociales (en particular, la seguridad social y Medicare)".

Mientras tanto, sigue habiendo apoyo bipartidista para la Resolución 981 de la Cámara de Representantes, que limitaría los déficits anuales al 3% del PIB para 2030 o antes. El déficit presupuestario del año pasado fue aproximadamente el doble, un 6% del PIB.

La resolución establece el objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB o menos. Una vez alcanzado ese objetivo, el Congreso tratará de lograr un presupuesto equilibrado. No lo ha logrado en más de dos décadas.

La Resolución 981 de la Cámara ordena a su Comité Presupuestario que recomiende opciones de aplicación en un plazo de 180 días. El Comité de Reglas debe sugerir cambios en las normativas para ayudar a cumplir el objetivo. Estas modificaciones podrían dificultar esquivar las normas presupuestarias y exigir que la Oficina Presupuestaria del Congreso analice los principales proyectos de ley. La resolución también insta al Congreso a evitar malabares presupuestarios.

El último superávit presupuestario se produjo en 2001. Desde entonces, los gastos han superado a los ingresos, y los déficits anuales crecieron bruscamente durante la pandemia de Covid-19. El déficit del año fiscal 2025 fue de 1,7 (trillion) billones de dólares, o alrededor del 6% del PIB.

El Congreso aprobó por última vez un presupuesto por debajo del objetivo del 3% en 2015.

La creciente deuda nacional, que se acerca a los 39 (trillion) billones de dólares, es en gran parte el resultado de que el Congreso gasta más dinero del que recauda, junto con el aumento de los costes de Medicare y la Seguridad Social a medida que la población estadounidense envejece y los costes sanitarios siguen aumentando.

