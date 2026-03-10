Los ataques con drones contra las pandillas en Haití dejan más de 1.200 muertos, según la HRW

Un comerciante camina alrededor de casas destruidas por bandas armadas en un barrio de Haití AFP

Publicado por Diane Hernández 10 de marzo, 2026

Más de 1.200 personas murieron en el último año en ataques con drones dirigidos contra pandillas en Haití, en el marco de una ofensiva de seguridad destinada a recuperar territorios controlados por bandas criminales, según un informe publicado este martes por la organización Human Rights Watch (HRW).

El informe documenta 141 operaciones con drones explosivos entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, que dejaron al menos 1.243 muertos. Aunque la mayoría de las víctimas serían integrantes de grupos criminales, la organización denunció también la muerte de civiles, incluidos niños.

Estrategia del gobierno provisional

Las operaciones forman parte de la estrategia del gobierno provisional encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé para frenar el poder de las pandillas, que dominan amplias zonas del país y especialmente de la capital, Puerto Príncipe.

Durante años, las bandas han impuesto su control mediante secuestros, violaciones, robos y saqueos, agravando la crisis de seguridad en el país más pobre del continente.

Los drones utilizados en las operaciones fueron proporcionados por la empresa privada Vectus Global con una autorización especial del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Crítica por la muerte de civiles Según HRW, al menos 43 de los fallecidos no pertenecían aparentemente a grupos criminales y 17 eran niños, lo que ha generado preocupación por el impacto de esta táctica militar en zonas densamente pobladas.

​"Decenas de personas, incluidos muchos niños, han sido asesinadas o heridas en estas operaciones", señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien pidió mayor supervisión sobre el uso de esta tecnología por parte de las fuerzas de seguridad.

Se duplicaron los ataques con drones

HRW señaló además que la intensidad de los ataques ha aumentado en los últimos meses: entre noviembre y el 21 de enero se registraron al menos 57 incidentes, aproximadamente el doble que en los meses anteriores.

En promedio, cada operación con drones dejó ocho víctimas fatales, aunque el ataque más letal documentado causó 57 muertos.

Haití atraviesa una profunda crisis política y de seguridad. El país no celebra elecciones desde 2016 y el gobierno de transición enfrenta grandes dificultades para contener la violencia de las pandillas mientras prepara comicios legislativos y presidenciales.

En paralelo, 18 países liderados por Estados Unidos acordaron desplegar una nueva fuerza internacional para apoyar la lucha contra las bandas armadas.