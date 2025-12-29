'Mancha de diez años': Bondi pide a los fiscales que investiguen la guerra legal entre Obama y Biden como conspiración criminal

Publicado por John Solomon 29 de diciembre, 2025

La fiscal general Pam Bondi dijo a Just the News que ha pedido a los fiscales que investiguen la era de guerra jurídica de Obama-Biden como una conspiración continua de interferencia electoral que protegió a los demócratas de la investigación criminal e infringió los derechos civiles de republicanos como el presidente Donald Trump y sus partidarios.

Recuperándose de una cirugía ocular, Bondi hizo la revelación en respuestas escritas el domingo a preguntas enviadas por Just the News, señalando que está de acuerdo con el director del FBI Kash Patel, quien a principios de este año redactó un memorando que predica una investigación que analiza la militarización de la inteligencia de los poderes de aplicación de la ley que data del caso de colusión con Rusia como una conspiración en curso.

Una "conspiración en curso" y el plazo de prescripción

Tal enfoque permite a los fiscales acusar a los acusados de presuntos delitos fuera del plazo de prescripción porque estaban conectados a una conspiración en curso, muy similar a los casos presentados contra la mafia y los cárteles de la droga.

"Bajo mi dirección, nuestros fiscales federales y agentes federales están investigando activamente casos de armamentismo gubernamental en todo el país", dijo Bondi. "Esta es una mancha de diez años en el país cometida por funcionarios de alto rango contra el pueblo estadounidense".

"Bajo el presidente Trump, estamos arreglando el daño e impartiendo justicia", agregó. Bondi acreditó a su departamento y al FBI por divulgar "un número sin precedentes de documentos al Congreso sobre el armamentismo del gobierno, mucho más que las administraciones anteriores."

Dijo que esas pruebas sentaban las bases para un caso de conspiración. Bondi no identificó dónde los fiscales están llevando a cabo la investigación, pero los funcionarios dijeron a Just the News que gran parte de la sonda se está haciendo en Florida, donde la casa del presidente Trump fue allanada en 2022.

Bondi: Uso "excesivo" de la autoridad basado en creencias políticas

"Esta evidencia ilustra que el FBI protegió a figuras políticas como Hunter Biden y Hillary Clinton mientras perseguía a los conservadores por sus creencias, utilizando un proceso legal y operaciones que fueron excesivas, en lugar de proteger a los estadounidenses de las amenazas a la seguridad pública planteadas por una frontera abierta y el crimen violento", dijo. "Llegaron incluso a entregar órdenes de registro que su propio Departamento y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consideraban excesivas".

Los comentarios de Bondi se referían a pruebas recientes que demuestran que agentes del FBI no creían que el Departamento de Justicia de Biden tuviera suficientes pruebas para establecer una causa probable para las órdenes de registro y el 8 de agosto de 2022, asalto a la casa de Trump en Florida, en Mar-a-Lago.

El mantra de que "nadie está por encima de la ley" funciona en ambos sentidos

"Este Departamento de Justicia se toma en serio el armamentismo gubernamental. Eso significa proteger las libertades civiles, prevenir la interferencia electoral y responsabilizar a los malos actores", dijo. "Nadie está por encima de la ley, aunque piense que lo está".

La fiscal general también arremetió contra el ex director de la CIA John Brennan, que recibió recientes citaciones de un gran jurado que investiga su testimonio, por intentar que el juez federal jefe de Miami interviniera en su investigación.

"Informes públicos de una reciente carta enviada a Cecilia M. Altonaga, juez jefe del distrito federal de Florida, por parte de los abogados defensores de John Brennan, solicitando la intervención judicial en cualquier investigación legítima del gran jurado por parte del poder ejecutivo, muestra que estos malos actores están claramente preocupados por su responsabilidad y quieren preservar un sistema judicial de dos niveles: uno para ellos y otro para todos los demás. Se acabó", dijo Bondi a Just the News.

