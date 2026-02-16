La nueva generación liderada por Edwards pide paso en un All-Star revitalizado

Publicado por Víctor Mendoza 16 de febrero, 2026

¿El All-Star está de vuelta? La NBA disfrutó de nuevo el domingo de uno de sus eventos más icónicos que terminó con la victoria del combinado joven liderado por Anthony Edwards sobre los veteranos de LeBron James y los internacionales de Victor Wembanyama.

Edwards, líder de los Minnesota Timberwolves, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) tras el triunfo del equipo Estrellas, que machacó en la final al equipo Barras de LeBron por 47-21. El equipo Mundo, el primero formado por jugadores internacionales en un All Star, perdió sus dos partidos de este minitorneo en el Intuit Dome de Inglewood (sur de Los Ángeles).

El combinado internacional pagó las bajas de Shai Gilgeous-Alexander y Giannis Antetokounmpo, además de contar con una fugaz participación de Luka Doncic y Nikola Jokic.

Un All-Star intenso y competitivo

La gran noticia, sin embargo, puede ser la resurrección de un All Star competitivo después de casi una década de experimentar con distintos y enrevesados formatos que provocaron un derrumbe de las audiencias. La propuesta de enfrentar a estadounidenses con extranjeros, y a jóvenes contra veteranos, despertó la motivación de las estrellas por competir entre ellas.

Los partidos cortos de 12 minutos provocaron también finales emocionantes, con los tres primeros definiéndose con triples ganadores. "Gracias por competir duro esta noche, lo apreciamos", les reconoció el comisionado de la NBA, Adam Silver, sobre la cancha de Los Angeles Clippers.

El propio Edwards, al recoger su primer premio MVP del evento, atribuyó al francés Wembanyama haber prendido la mecha en el inicio de partido. " Wemby marcó el tono, empezó jugando con fuerza y sabíamos que teníamos que seguir su ejemplo y darlo todo, y eso es lo que hicimos", señaló Edwards, que sumó 13, 11 y 8 puntos en los tres minipartidos jugados, a AFP.

"Ha sido mucho más agradable que el año pasado", expresó de su lado Wembanyama. "Me ha parecido que el básquet que se ha visto ha estado bastante bien". Edwards y Wembanyama libraron su batalla personal en el primer partido, saldado con victoria del equipo Estrellas ante el Mundo por 37-35 en la prórroga.

Un Wemby poco arropado no pudo echarse el Mundo a su espalda

El francés, que advirtió que el formato le haría jugar con más "orgullo", anotó los siete primeros puntos de su combinado. El unicornio de los San Antonio Spurs, de 2,24 metros de altura, dejó al público con la boca abierta con varias acciones como un intimidante tapón a una bandeja en contraataque de Cade Cunningham.

El esloveno Luka Doncic sólo estuvo en pista los primeros 5 minutos, en los que anotó 2 puntos, para prevenir problemas con su lesión muscular. Un triple de Scottie Barnes dio el triunfo a los jóvenes locales en el tiempo extra ante la visible molestia de Wembanyama.

Los jóvenes mantuvieron su vertiginoso ritmo frente a los veteranos del Equipo Barras. LeBron James, en su 22º All Star seguido, anotó 8 puntos con un triple lejano incluido y asistió para que De'Aaron Fox colocara el 42-40 definitivo para los veteranos con un tiro sobre la bocina.

Kawhi Leonard explota: 31 puntos en 12 minutos

El equipo Mundo estaba obligado a ganar el último partido para avanzar a la final, pero las leyendas estadounidenses estaban decididas a darles una lección. Kawhi Leonard, el ídolo local, fue el encargado de reivindicar al básquet estadounidense con una explosión de 31 puntos en sólo 12 minutos. En absoluto estado de gracia, Leonard convirtió 6 triples, incluido el de la victoria de los veteranos por 48-45.

La exhibición de Leonard hizo vibrar en su asiento al multimillonario Steve Ballmer, dueño de los Clippers y artífice del futurista Intuit Dome, inaugurado en 2024 con un presupuesto de 2.000 millones de dólares.

Toda la igualdad de los anteriores partidos se desvaneció en la final. La energía de los jóvenes no encontró ninguna oposición del grupo de Leonard y LeBron. Cumplidos los primeros seis minutos, el equipo Estrellas ya dominaba por 26-9 sin que a los veteranos les quedara energía para la remontada.